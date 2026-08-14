La venta histórica que cierra Real Madrid por solo 10 millones de euros

Jacobo Ortega, proveniente de La Fábrica, es el flamante fichaje de RC Estrasburgo a cambio de 10 millones de euros. Se habla de una negociación a cambio del 70% de los derechos del delantero.

Real Madrid acaba de hacer historia nuevamente a nivel internacional. Si bien no se trata de una novedad respecto al primer equipo, hablamos de una venta millonaria y la más cara de un futbolista de las canteras merengues que no debutó en primera división. El protagonista es Jacobo Ortega, delantero español de 20 años que tiene todo acordado para firmar por RC Estrasburgo.

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🚨💰 VENTA HISTÓRICA: 10M€ POR UN JUGADOR DEL REAL MADRID C



🇫🇷 Jacobo Ortega está a punto de fichar por el Estrasburgo, que pagará 10 millones por el 70% de sus derechos



📈 Su explosión en la Youth League y su tramo final con el Castilla dispararon su valor pic.twitter.com/fJQESdFGnC — Post United (@postunited) August 14, 2026

Jacobo Ortega viene de ser parte del equipo C de Real Madrid y ahora se alista para vestir la camiseta de un RC Estrasburgo a cambio de 10 millones de euros por el 70% de sus servicios futbolísticos. Eso sí, es importante destacar y tener en cuenta que en un principio había una oferta de 8 millones de euros por el 50% del pase, pero finalmente el acuerdo se dio por una diferencia muy importante.

De acuerdo a informaciones por parte del reconocido diario ‘AS‘ y de la cadena internacional ‘ESPN‘, el fichaje de Jacobo Ortega por RC Estrasburgo empezó a descifrarse durante las últimas horas y solo resta el anuncio oficial por parte de la institución francesa. Es así que ahora la Ligue 1 contará con un talento en bruto que espera romperla lejos de Real Madrid, aunque con chances de volver.

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Fuente: Getty Images.

¿Por qué Real Madrid vendió a una de sus joyas preciadas como Jacobo Ortega?

Real Madrid cerró una operación histórica con la venta de Jacobo Ortega al RC Estrasburgo por 10 millones de euros, convirtiéndolo en el canterano más caro en salir de La Fábrica sin haber debutado en primera división de España. Con solo 20 años, el delantero deslumbró en la última temporada al coronarse campeón de la UEFA Youth League y registrar 18 goles entre todas las categorías menores.

Pese a sus innegables condiciones futbolísticas al ser descrito como un atacante potente, con un gran juego fuera del área y una letal capacidad para atacar los espacios, el panorama de Jacobo Ortega en Real Madrid era sumamente complejo. Aunque brilló y destacó en juveniles, las chances de alternar en la plantilla principal dirigida por José Mourinho eran prácticamente nulas.

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La alta exigencia del técnico portugués para pelear todos los frentes, sumada a la sobrepoblación de figuras mundiales y promesas de peso en el ataque como Kylian Mbappé, Endrick y Carlos Espí, le terminaron cerrando las puertas del Santiago Bernabéu. Es así que la salida de Jacobo Ortega resulta ser un negocio redondo para las partes involucradas ya que salen ganando de todas maneras.

DATOS CLAVES

Jacobo Ortega fue vendido por 10 millones de euros al RC Estrasburgo francés.

fue vendido por al francés. Jacobo Ortega es la venta más cara de la cantera sin debutar en primera.

es la venta más cara de la cantera sin debutar en primera. Real Madrid conserva el 30% del pase de Jacobo Ortega tras el acuerdo.