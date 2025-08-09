La decisión de última hora del Sheffield United con Jefferson Cáceres que desconcertó a todo el Perú

Sheffield United inicia su temporada 2025-2026 en la Championship, Segunda División de Inglaterra, ante el Bristol City en Bramall Lane este sábado 9 de agosto. Sin embargo, para sorpresa y desconcierto de todo el Perú, no forma parte del banco de suplentes Jefferson Cáceres.

Si bien el ex Melgar estuvo disputando los partidos de pretemporada bajo las órdenes del entrenador Rubén Sellés, finalmente, a pesar de entrar a la convocatoria, lo dejó fuera del banco ante Bristol City. Esto se confirmó cuando los ‘Blades’ dieron a conocer la alineación titular en redes sociales.

La alineación y el banco de suplentes de Sheffield United ante Bristol City (Oficial).

La decisión de Sellés llamó la atención de algunos hinchas, que llegaron a preguntarse por el peruano una vez que vieron la formación y el banco de suplentes. No obstante, ¿qué implica esto para Jefferson Cáceres?

¿Una oportunidad a préstamo en otro club para Jefferson Cáceres?

Si Cáceres no es tenido en cuenta por su entrenador en Sheffield United, lo más probable es que tenga que buscar minutos en otro equipo, sobre todo, para tener continuidad en Europa. De todas maneras, varios reportes apuntan a que Sellés lo pueda utilizar en el partido de la Copa de la Liga inglesa del próximo miércoles ante Birmingham City.

Este último partido será trascendental para el futuro de Jefferson Cáceres en el Sheffield United. Si no ve minutos, es probable que sí o sí deba buscarse un nuevo equipo para poder tener continuidad. Por supuesto, será una decisión y una situación difícil.

Nunca es sencillo adaptarse a un nuevo equipo y, para el caso del peruano, la adaptación será el doble de complicada debido a que la temporada en Inglaterra ya está arrancando y deberá rendir al instante para ganarse su lugar.

