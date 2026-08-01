Dónde ver EN VIVO amistoso Chelsea vs. Tottenham: hora, alineaciones, TV y streaming online

Chelsea y Tottenham se enfrentan hoy sábado 1 de agosto en uno de los clásicos más importantes de Londres en el marco de un amistoso internacional. El Accor Stadium ubicado en la ciudad de Sídney será testigo de uno de los encuentros más atractivos del fin de semana, así que en la siguiente nota conoce todos los detalles de los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.
En cuanto al nivel de los equipos y de cómo llegan a este amistoso, recordemos que Chelsea se impuso por 6-4 a WS Wanderers de Australia el pasado 28 de julio en su primer encuentro de pretemporada. Por otro lado, Tottenham viene con algo más de ritmo ya que hasta ahora venció 1-0 a MK Dons, derrotó 2-0 a Auckland FC y por penales se impuso 4-2 contra Sydney FC (1-1).
¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Chelsea vs. Tottenham?
- 02:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 03:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 04:45 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 05:45 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 06:45 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 10:45 | Inglaterra
- 11:45 | España
¿Dónde ver el amistoso internacional entre Chelsea vs. Tottenham?
- Argentina | Claro Sports
- Bolivia | Claro Sports
- Brasil | Zapping, IT tv Plus, Claro TV+ y SportyNet, Sky+
- Chile | Claro Sports
- Colombia | Claro Sports
- Ecuador | Claro Sports
- México | Claro Sports y Pluto TV
- Paraguay | Claro Sports
- Perú | Claro Sports
- Uruguay | Claro Sports
- Estados Unidos | Paramount+ y CBS Sports Golazo
- Venezuela | Claro Sportsinter
- España | DAZN
- Inglaterra | Chelsea FC y SpursPlay
Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Chelsea vs. Tottenham
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Chelsea | Robert Sánchez; Marco Palestra, Josh Acheampong, Levi Colwill, Landon Emenalo; Reggie Watson, Dário Essugo; Estêvão, Cole Palmer, Jamie Gittens y João Pedro. DT: Xabi Alonso.
Tottenham | Antonín Kinský; Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies, Andrew Robertson; Sandro Tonali, Gallagher; Manor Solomon, Lucas Bergvall, Mathys Tel y Richarlison. DT: Roberto De Zerbi.
DATOS CLAVES
- Chelsea y Tottenham jugarán un amistoso en el Accor Stadium de Sídney.
- Chelsea superó 6-4 al WS Wanderers en su primer partido de pretemporada.
- Claro Sports transmitirá el encuentro para Perú, México y varios países sudamericanos.