Se olvidan de Vinicius Jr. y ahora Arsenal buscará la cesión de Endrick desde Real Madrid

El futuro de Endrick estaría lejos de Real Madrid y desde la Premier League miran con optimismo su llegada. Arsenal lo pretende y hay novedades muy importantes del caso a continuación revelaremos.

Vinicius Jr. renovó su vínculo contractual con Real Madrid hasta el año 2032 y con ello se terminó la novela sobre su destino. A raíz de dicha situación es que cualquiera pensaría que Arsenal buscaría opciones de fichajes por otros mercados, pero al parecer siguen interesados en la plantilla merengue y ahora es Endrick el gran protagonista de la jornada ante la posibilidad de un préstamo.

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Fuente: Getty Images.

Endrick, quien durante la temporada pasada estuvo cedido en Olympique Lyon y demostró que pueda rendir con minutos encima, tiene muy pocas chances de alternar en el actual Real Madrid liderado técnicamente por José Mourinho ante la cantidad de opciones en ofensiva. Es por ello que desde Arsenal ven con muy buen ojos el escenario de tenerlo en sus filas para darle el rodaje que necesita.

“Arsenal ha entrado en la puja por fichar a Endrick y está explorando la posibilidad de cerrar un acuerdo, a pesar del fuerte interés de varios clubes europeos de primer nivel. Mikel Arteta es un gran admirador del delantero brasileño y el Arsenal está presionando para avanzar en las negociaciones. El Real Madrid está abierto a dialogar”; reveló el periodista David Ornstien en ‘X’

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🚨 EXCL: Arsenal have entered the race to sign Endrick from Real Madrid and are exploring a deal despite strong interest from several top European clubs. Mikel Arteta is a big admirer of the Brazilian forward, with #AFC pushing to make progress. #RMFC are open to discussions.… pic.twitter.com/xIw88LNGZt — David ornstien (@David_ornsteine) August 7, 2026

Es de esta manera que Arsenal evidencia que se olvidó completamente de Vinicius Jr. al ver que en tan solo horas arregló su continuidad con Real Madrid cuando en un pasado reciente existían dudas al respecto. Ahora la intención es conseguir la cesión con opción a compra de un Endrick que sin duda alguna tendría más protagonismo en el campeón inglés que en la capital española.

¿Real Madrid se deshace de sus figuras jóvenes más prometedoras?

Real Madrid anhela una temporada de ensueño de la mano del regreso de José Mourinho como entrenador. Los diversos fichajes cerrados hasta el momento demuestran que quieren dar un golpe de autoridad a nivel europeo y con ello han tomado la decisión de no contar con algunas figuras jóvenes. Además del más reciente caso de Endrick, otro jugador ya se fue de la plantilla.

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Franco Mastantuono llegó a Real Madrid como una verdadera promesa y no cumplió con las expectativas. Hace algunas horas fue presentado como nuevo jugador de Fiorentina y disputará la Serie A a modo de préstamo. Cuando en su momento se hablaba de un crack en potencia, hoy el argentino deberá buscar espacio en otra liga. Lo mismo viene pasando con Endrick y Arsenal lo espera.

DATOS CLAVES

Arsenal busca el préstamo del delantero brasileño Endrick procedente del Real Madrid .

busca el préstamo del delantero brasileño procedente del . Endrick estuvo cedido la última temporada en el equipo francés Olympique Lyon .

estuvo cedido la última temporada en el equipo francés . Franco Mastantuono dejó el Real Madrid tras ser presentado a préstamo en Fiorentina.