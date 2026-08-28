¿De regreso a Anfield? Liverpool ofertó €15 millones para sacar a Trent Alexander-Arnold de Real Madrid

Trent Alexander-Arnold está en la mira de la directiva de Liverpool y ya se habla de un posible regreso a Anfield. Es más, hay un monto económico de por medio y desde Real Madrid optaron por una contundente respuesta.

Real Madrid tiene cerrada su plantilla para la temporada que acaba de empezar, aunque durante las últimas horas se pudo conocer de una posible salida. Hablamos de que Trent Alexander-Arnold viene sonando con fuerza en Liverpool ya que la directiva inglesa está totalmente animada en el regreso del lateral al saber que su estadía en la capital española no ha sido la más satisfactoria.

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Fuente: Getty Images.

Tengamos en cuenta que Trent Alexander-Arnold sufrió distintas lesiones musculares en su primera temporada con Real Madrid, lo cual no le permitió el ritmo competitivo ni la regularidad que claramente proyectaba. Ahora con José Mourinho parte con desventaja sobre el titularato ya que Denzel Dumfries viene destacando. Dicho esto, desde Liverpool ofertaron por su vuelta.

“El Liverpool está en negociaciones avanzadas con el Real Madrid por su exjugador Alexander-Arnold. El Liverpool pagará 15 millones de euros por el lateral derecho, que no ha tenido muchas oportunidades de jugar desde su incorporación al club“; informó el comunicador Ben Jacobs y luego se pudo conocer cuál es la postura final de la directiva merengue sobre esta situación.

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🚨🗣️𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool have started talks with Real Madrid for the signing of Trent Alexander Arnold for €15m as revealed by Ben Jacobs.



🗣️ Ben Jacobs: "Liverpool are in advance talks with Madrid for their former player Alexander Arnold, Liverpool will pay… pic.twitter.com/0Zc2RIFoI3 — FullTime Report (@FullTimeX_) August 28, 2026

Real Madrid tomó una decisión sobre el futuro de Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold llegó a Real Madrid en mayo del año 2025 y firmó un contrato por 6 años, es que decir que permanecería en la capital española hasta el 30 de junio de 2031. Dicho esto, desde la directiva han estado pendientes de las informaciones sobre el interés de Liverpool en repatriar al defensor, así que evidentemente han tomado postura del caso y se anuncia que no lo venderán.

“El Real Madrid ha descartado rotundamente las especulaciones sobre el futuro inmediato de Trent Alexander-Arnold a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes. A pesar de los insistentes rumores sobre un sorprendente regreso al Liverpool, fuentes del club señalan que el lateral no está en venta”; reveló recientemente el reconocido portal ‘Goal‘ y con lo cual queda descartado al día de hoy que el lateral inglés pueda regresar a Anfield en este periodo.

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Real Madrid have firmly dismissed speculation surrounding the immediate future of Trent Alexander-Arnold as the transfer window draws to a close 😤🧐



Despite swirling rumours of a shock return to Liverpool, club sources indicate that the full-back is not for sale ❌️



Read more… pic.twitter.com/sV9vG11cjA — GOAL (@goal) August 28, 2026

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