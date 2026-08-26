Las ventas que quiere cerrar FC Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez

Julián Álvarez es el principal y última objetivo del Barcelona en el mercado. Para una última oferta al Atlético de Madrid, varios jugadores serían transferidos.

El caso Julián Álvarez tendrá más capítulos en los últimos días del mercado de fichajes en Europa. Atlético de Madrid se muestra inflexible en no venderlo al FC Barcelona, pero desde el club catalán evalúan la posibilidad de efectuar una última oferta para quedarse con el jugador. Para poder realizar un ofrecimiento mejor, desde el club catalán están negociando varias salidas que le dejarán cifras importantes.

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Julián Álvarez es la prioridad en el puesto de centrodelantero para el FC Barcelona. Según varias fuentes en Europa, es el argentino o ningún jugador para la posición y están dispuestos a esperarlo para el final del mercado. Sin embargo, el principal problema es que en Atlético de Madrid no quieren saber nada con venderlo al conjunto catalán.

Mientras esta situación continúa, en el Barça puede haber un último movimiento por Julián Álvarez a final de mercado y, para ello, necesitan de más capital. En eso se enfoca la directiva culé por estas horas. Es que trabajan en varias salidas con jugadores que no serían tenidos en cuenta por Hansi Flick para la temporada.

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Las ventas que quiere cerrar FC Barcelona

Hay dos jugadores que están muy cerca de dejar Barcelona en las próximas horas. El caso más inmediato es el de Héctor Fort, lateral derecho, quien tiene todo arreglado para convertirse en nuevo futbolista de la Real Sociedad. En tanto, el otro jugador que tiene un pie afuera es Marc Casadó.

Fort se irá a la Real Sociedad, según adelantó el periodista Gerard Romero en el programa Jijantes FC. De acuerdo al diario Marca, su venta se daría por una cifra entre 8 y 10 millones de euros por el 50 por ciento de su ficha. El lateral derecho quedó muy relegado en la consideración y, por eso, emigrará.

Casadó es otro futbolista que quedó relegado a la vista de Hansi Flick. Por delante de él, aparecen nombres como Rodri o incluso Marc Bernal, sin contar a Frenkie de Jong, quien hoy se recupera de una lesión de ligamentos de rodilla. Por eso, su venta es la mejor solución. Ahí es cuando aparece una larga lista de pretendientes con Sunderland y RB Leipzig, entre los favoritos, según varios medios. Su salida podría dejarle entre 30 y 40 millones de euros al Barça.

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Héctor Fort y Marc Casadó se irán del Barça (Getty Images).

Los casos de Jules Koundé y Alejandro Balde

Por último, hay otros dos jugadores que Barcelona ha puesto en el mercado en caso de que lleguen ofertas que puedan satisfacer sus pretensiones. Son los casos de dos laterales: Jules Koundé y Alejandro Balde.

Según Jijantes FC, el Barça escucharía ofertas por Koundé en caso que llegue algo importante a finales de mercado. Flick cuenta con el francés, pero se entiende que, en caso de salida, su puesto está cubierto por nombres como Joao Cancelo, Eric García y hasta el joven Xavi Espart.

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Jules Koundé y Alejandro Balde, posibles salidas del Barça (Getty Images).

Lo mismo pasa con Alejandro Balde, aunque su situación ya generó algunos entredichos puertas adentro del club. Algunas informaciones sugirieron que el jugador pidió su salida luego de una charla con el entrenador al no asegurarle titularidad. Esto llevó a que el propio Flick lo deje fuera de la convocatoria ante Elche en el primer partido de LaLiga, pero ahora retornará ante Athletic Club.

Según dijo el propio director técnico alemán, “Baldé es parte del equipo para mañana. Si juega o no, ya lo decidiré“. Pero lo que pidió fue compromiso. “He hablado con él y lo importante es que esté comprometido al cien por cien con nosotros. Tiene 22 años y es muy joven. Tiene potencial y su primera temporada aquí fue fantástica, pero puede mejorar más”, apuntó.

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Sin embargo, todo puede cambiar si algún equipo lanza una oferta sobre el final del mercado. El precio de 30 millones de euros puede ser algo que el Barça tenga muy en cuenta si es que finalmente hay algo por el joven lateral izquierdo, proveniente de La Masía.

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