Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper: hora, canales de TV y streaming online

El FC Barcelona y el Al Ahly SC se enfrentan por el Trofeo Joan Gamper. Mira los detalles del amistoso internacional.

El FC Barcelona se enfrenta hoy, miércoles 19 de agosto de 2026, al Al Ahly SC por el Trofeo Joan Gamper en un amistoso internacional de clubes. La jornada también incluye la presentación oficial del plantel azulgrana con sus nuevos refuerzos, entre los que se destaca Rodri, vigente campeón del mundo con España.

Publicidad

El cruce tiene un detalle histórico: el Al Ahly es el primer club africano y egipcio en participar en el Trofeo Joan Gamper. Además, este tradicional partido de presentación vuelve a disputarse en el Spotify Camp Nou tras su reapertura.

El Barcelona llega después de golear 5-2 al FC Basilea en su amistoso anterior. El Al Ahly, por su parte, viene de imponerse 2-0 al Al Masry SC en su presentación más reciente. Ambos equipos buscan terminar de la mejor manera su pretemporada con vistas al inicio de la nueva campaña.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Al Ahly?

El partido amistoso entre FC Barcelona y Al Ahly, correspondiente al tradicional Trofeo Joan Gamper, no tiene transmisión por TV, a excepción de España, que va por Barca TV, TV3, Movistar+ y 3Cat. En cambio, para todo el mundo, se puede ver vía streaming de esta manera:

Barça Play: app de contenidos del FC Barcelona, la cual es gratuita para socios del club.

app de contenidos del FC Barcelona, la cual es gratuita para socios del club. Culers Premium: es la opción de acceso para aficionados que no sean socios, pero aficionados del Barça. Se pueden suscribir como miembros por un total de 39,99 euros anuales o una membresía mensual de 2 euros al mes.

¿A qué hora se juega FC Barcelona vs. Al Ahly?

El partido entre el FC Barcelona y el Al Ahly SC, programado para este miércoles 19 de agosto, tiene el siguiente horario confirmado:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. México: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos: 2:00 p.m (ET) y 11:00 a.m. (PT)

2:00 p.m (ET) y 11:00 a.m. (PT) España: 8:00 p.m.

Wednesday night football 👇⚽️ pic.twitter.com/CWyU5p1RDX — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

DATOS CLAVE

FC Barcelona juega el Trofeo Joan Gamper hoy en Spotify Camp Nou.

juega el Trofeo Joan Gamper hoy en Spotify Camp Nou. Rodri será presentado oficialmente como refuerzo ante el Al Ahly SC.

será presentado oficialmente como refuerzo ante el Al Ahly SC. Barça Play transmitirá este histórico cruce internacional vía streaming mundial.