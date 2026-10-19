Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Rayo Vallecano por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado a esta fecha y los puntos empiezan a pesar en la tabla media de LaLiga.
Getafe y Rayo Vallecano están prácticamente igualados en la clasificación y una victoria puede acercarlos a la zona alta de la tabla. Para ambos, cortar la irregularidad es tan importante como sumar.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe llega golpeado después de la goleada 0-3 que le hizo el Barcelona de visitante, un traspié que cortó el envión que había tomado con el triunfo ajustado ante el Málaga. Antes de esa racha positiva, había caído con Betis, así que el equipo de Bordalás necesita reencontrar continuidad en su propia cancha.
El Rayo Vallecano viene de rescatar un empate 1-1 en su visita a Osasuna, resultado que sostiene una levantada después del golpe que significó perder 1-4 contra Real Madrid. En el medio, había ganado como local frente al Espanyol, así que el funcionamiento alterna buenos y malos momentos sin asentarse del todo.
El historial entre Getafe y Rayo Vallecano
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Rayo Vallecano, que ganó 14 de los 29 cruces disputados por 8 del Getafe, con 7 empates. En las últimas visitas al Coliseum el equipo madrileño no la pasó bien: el Rayo se llevó el 0-2 en el antecedente más reciente y antes había sumado empates en varias de sus visitas.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|02/01/2026
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|02/05/2025
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/08/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|13/04/2024
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|02/01/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|12/02/2023
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|14/10/2022
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|08/05/2022
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|18/09/2021
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.