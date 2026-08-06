Mientras Real Madrid paga 125 millones por Yan Diomandé, PSG responde con fichaje de 50 millones de euros

Real Madrid presentó a Yan Diomandé. El mismo día, PSG respondió con el fichaje oficial de Maghnes Akliouche por mucho menos dinero. Los detalles.

Real Madrid cerró el fichaje de Yan Diomandé y lo hizo oficial. A través de un comunicado oficial, confirmó la llegada del jugador de Costa de Marfil. PSG, que también buscó a este jugador, respondió con la compra de la ficha del francés Maghnes Akliouche.

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Dos jugadores que han estado en el Mundial 2026 han sido noticia este jueves 6 de agosto. Real Madrid, finalmente, pudo cerrar el fichaje de Diomandé tras varias idas y vueltas. PSG y Liverpool buscaron su llegada, pero el marfileño eligió al conjunto ‘blanco’.

Mientras Liverpool estaría negociando con Bradley Barcola, jugador de PSG, este último equipo anunció a Maghnes Akliouche, joven figura del Mónaco, quien estuvo en el Mundial 2026 jugando para Francia. A continuación, los detalles de los fichajes.

Yan Diomandé al Real Madrid: cuánto paga y detalles del contrato

El fichaje de Yan Diomandé le demandó al Real Madrid la cifra de 125 millones de euros más un bonus de entre 10 y 15 millones de euros, los cuales irán a las arcas del RB Leipzig. Por lo cual, el monto total podría llegar hasta los 140 millones de euros si se cumplen algunas variables.

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Por su parte, el futbolista, que disputó el Mundial 2026 con Costa de Marfil, firmó un contrato por siete años con el conjunto ‘merengue’, es decir hasta junio de 2033. No se conoce, de manera oficial, el nuevo salario que tendrá.

Maghnes Akliouche al PSG: cuánto paga y detalles del contrato

Por su parte, Maghnes Akliouche dejó Mónaco por una cifra mucho menor. Si bien se trata de un volante ofensivo (a diferencia de Diomandé, quien es extremo), PSG quería sumar un jugador joven para acompañar a sus grandes delanteros.

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El club parisino pagó solo 50 millones de euros, cuando su precio de salida era superior. El futbolista de 24 años firmó un contrato por los próximos cinco años, es decir hasta junio de 2031.

¡Maghnes Akliouche se une al Paris Saint-Germain! ✍️



El Paris Saint-Germain se complace en anunciar el fichaje de Maghnes Akliouche. El mediocampista de 24 años firmó con el club hasta 2031. ❤️💙



🗞️ https://t.co/uvlDhacatP pic.twitter.com/QgFFdk1W4N — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 6, 2026

Real Madrid y PSG seguirán buscando fichajes para la temporada 2026/2027. En el caso del conjunto ‘merengue’ se evalúa un mediocentro, sobre todo, luego de las complicaciones con Rodri (Manchester City). Y el conjunto francés, piensa en un arquero que pueda pelearle el puesto a Matvéi Safónov y un delantero.

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