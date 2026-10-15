En colaboración con Tyler, The Creator, así es la nueva camiseta de Barcelona para el Clásico ante Real Madrid

Barcelona lanzó una nueva camiseta especial, exclusiva para el partido ante Real Madrid. Se trata de una nueva colaboración con Spotify, pero esta vez, con el artista estadounidense.

El FC Barcelona hizo oficial el anuncio de su nueva camiseta, exclusiva para el Clásico ante Real Madrid. Se trata de una indumentaria, que ya empieza a ser una fija para este encuentro, por su acuerdo con Spotify. En esta ocasión, la colaboración es con el artista estadounidense Tyler, The Creator, cuya marca de ropa, GOLF WANG (GOLF) estará en el centro de la camiseta azulgrana.

Publicidad

El clásico entre el Barça y Real Madrid se jugará el próximo domingo 25 de octubre. El conjunto catalán, de todas maneras, estrenará esta nueva camiseta el sábado 24 de octubre cuando el Femenino enfrente al Granada por la Liga F. Por eso, tanto Lamine Yamal como Aitana Bonmatí formaron parte de la presentación.

Welcome to the team, Tyler, The Creator.

FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ pic.twitter.com/VC4qX32wF8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

Según informó Mundo Deportivo, Tyler, The Creator no solo aporta su logo y marca en la camiseta del Barcelona, ya que también está al frente de la dirección creativa de la campaña gráfica y audiovisual del lanzamiento. Es la primera vez que un artista asume esta función desde el acuerdo entre el club y Spotify.

Publicidad

Upcoming Clásico jersey to feature the logo of Tyler, The Creator



More info 📰 https://t.co/auk1x4xIdU pic.twitter.com/HEgzJvm6ki — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

El proyecto Tyler, The Creator, GOLF WANG y Barcelona

Con motivo del clásico y la nueva camiseta, Tyler, The Creator y Barcelona han ido más allá. Es que el lanzamiento no será de una sino de varias versiones limitadas de esta nueva equipación. Hay una edición de calidad “match” de sólo 1.899 ejemplares y habrá otra todavía más exclusiva, con sólo 22 unidades de la misma calidad, pero con las firmas de los jugadores del masculino y femenino.

Estas camisetas serán bien de colección y tendrán precios mucho más elevados que las disponibles para todo mundo en las tiendas oficiales del club. Al margen de ello, hay más detalles de la colaboración entre el cantante y el club azulgrana.

Publicidad

Es que además de la camiseta para el clásico, habrá indumentaria y colección de ropa y accesorios de la marca de Tyler, The Creator junto a Nike. Así, los hinchas podrán no sólo tener nuevos artículos del club, sino también disfrutar de la identidad de GOLF WANG.

Too cold for the camera ❄️



FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ pic.twitter.com/TCHkg2yAVo — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

¿Cuánto sale la nueva camiseta del FC Barcelona?

Desde este jueves 15 de octubre, la camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Barça. Esta nueva indumentaria tiene un precio oficial de 499,99 euros en versión fanático. En tanto, las versiones exclusivas mencionadas anteriormente, tienen otros montos.

Publicidad

La versión player que lanzó el conjunto catalán tiene el mismo precio. Sin embargo, la indumentaria firmada por los jugadores tiene un valor de 2.999,99 euros.

¿Quién es Tyler, The Creator, artista estadounidense?

Tyler, The Creator es un artista estadounidense, muy destacado a nivel global, que se dedica a géneros urbanos como hip-hop, R&B, el soul y el funk, pero con sonidos experimentales. A su vez, se caracteriza por un contenido visual muy reconocible.

Entre sus mayores éxitos se encuentra el hit See You Again, que supera los 3.000 millones de reproducciones en Spotify. Otros éxitos del artista son: EARFQUAKE, ARE WE STILL FRIENDS?, WUSYANAME, Yonkers o Sticky, entre otros. Gracias a estos temas, ha ganado tres premios Grammy.

Publicidad

A su vez, este cantante de 35 años se suma a la larga lista de figuras musicales que han formado parte de las colaboraciones entre Barcelona y Spotify. En la lista aparecen Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake.

DATOS CLAVE