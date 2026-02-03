Es tendencia:
EN VIVO Barcelona 3-1 Albacete por la Copa del Rey ¡Goles de Araújo y Yamal!: GRATIS vía América Televisión, Movistar Deportes y Fútbol Libre

Hoy tenemos el duelo de Barcelona vs. Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey. No te pierdas ningún detalle, de nuestro en vivo.

90+1': LA SALVÓ BARCELONA

Gerard Martín salvó un balón en la línea, era el tanto de Albacete. Pero todo sigue 2-1 a favor de los culés.

¡GOL DEL BARCELONA!

Ahora fue Ferran Torres después de una jugada colectiva. Deja sin respuesta al Albacete, que pensaba hacer historia.

89': BARCELONA EN COMPLICACIONES

Hay dudas en defensa, y eso lo puede aprovechar Albacete.

¡GOL DEL ALBACETE!

Apareció bien ahora Javi Moreno, para colocar el 2-1. Descuenta el cuadro local, entra temor en el Barcelona.

83': GOL DE ALBACETE, PERO

Hay una jugada de posición adelantada según el arbitro del partido. Van a revisarlo en el VAR. Y dictamina que todo sigue 2-0.

81': SALVÓ JESÚS VALLEJO

Tras un servicio de Lamine Yamal para Ferran Torres. El ex Real Madrid evitó el tercero por ahora.

77': SALE EL MEJOR DE LA CANCHA

Ronald Araújo salió cambiado, ingresó Jules Koundé para jugar en la zona.

72': ALBACETE SE COMPLICA ATRÁS

Los jugadores del cuadro local, se notan cansados. Ya no llegan a las divididas y tampoco cortan con rapidez.

69': PIERDE LAS OPORTUNIDADES

Barcelona en dos momento creó definición para Ferran Torres. Que no está fino y falló ambos momentos contra el portero de Albacete.

66': INTENTÓ LA RABONA

Dani Olmo picó al vacío en velocidad. Ganó el balón, probó con definir en un movimiento acrobático. Pero contuvo bien el portero del Albacete.

65': REFRESCA EL EQUIPO

Barcelona empieza a mover la banca de suplentes. Que salga los principales y más cansados en la primera hora de juego.

62': ALBACETE CASI ANOTA

Jefté Betancor ganó por velocidad, su remate se fue apenas desviado. Barcelona ahora tuvo un descuido.

60': BARCELONA SE CUIDA BIEN

Cualquier intento de Albacete, es rechazado con fiereza. Ahí Hansi Flick parece apuntar que no hayan sorpresas.

68': ALBACETE NO SE RINDE

Comete una falta Gerard Martín, tras un ataque por derecha. Para lograr un descuento que los meta en partido.

¡GOL DEL BARCELONA!

Ronald Araújo apareció para poder anotar el 2-0. Un tremendo cabezazo, dándole tranquilidad al cuadro culé.

53': ALBACETE LO INTENTA

A sus maneras, con velocidad y pelotas largas. Quiere hacerle daño al Barcelona. Por ahora, seguimos 1-0 a favor de los culés.

49': VAN POR EL EMPATE

Con balones largos, llega a la portería de Barcelona. Gran oportunidad en dos momentos, mete miedo al arquero Joan García.

47': LA TUVO EL BARCELONA

Después de una contra bien llevada. Dani Olmo no logró meter el segundo. Defendió bien el Albacete.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Barcelona mueve la pelota, y buscará pasar contra Albacete que va por la histórica.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Gana Barcelona por 1-0 ante Albacete, con golazo de Lamine Yamal.

¡TIEMPO ADICIONAL!

Llegamos a los 45 minutos, añadieron tres más para el cierre.

43': LA TUVO EL BARCELONA

Gran jugada por izquierda entre De Jong y Rashford. Centro precios para Lewandowski, quien no define. Era el segundo.

40': POLÉMICA ABSOLUTA

Después de una jugada dividida, el Albacete recibe una falta de Joao Cancelo. Quien ya tenía tarjeta amarilla. Piden su expulsión, pero todo continúa.

¡GOL DE BARCELONA!

Apareció Lamine Yamal para poder definir a la perfección. Después de una importante asociación en ofensiva.

38': BARCELONA VA CON TODO

Forzando remates de media distancia. La defensa del Albacete se cubre bien. 

35': BARCELONA ES PARADO CON FALTA

Lamine Yamal intenta jugar, teniendo oportunidades hacia adelante. Pero solo lo cortan con infracción.

32': BARCELONA PROBÓ DE VOLEA

Gerard Martín probó de media distancia. Lejos y abierto. Saldrá jugando Albacete.

29': CASI SORPRENDE EL ALBACETE

Después de un error en salia del Barcelona. Joan García logró reponer y mantener el 0-0 ante un blooper de su defensa.

28': PROBLEMAS EN LA CANCHA

Carlos Neva recibe una falta de Lamine Yamal de forma inesperada. 

26': BARCELONA AHORA METE VELOCIDAD

Después de esperar mucho tiempo. Casi en media hora empieza a forzar la defensa del Albacete.

24': JOAO CANCELO SE PROYECTA

Después de una corrida por derecha. Centra y contiene bien el portero del Albacete.

22': LA EQUIVOCÓ RASHFORD

Era una jugada perfecta para que pueda definir después de un pase perfecto. Pero abrió el disparo demasiado.

14': ALBACETE ESTÁ ENFOCADO

Barcelona no logra ser dueño del partido. El ritmo de su fútbol, no puede descubrirse ahora mismo.

11': TODO MUY CÓMODO PARA EL LOCAL

Albacete cuenta con paciencia de cara a la lucha como tal. Los de Barcelona están molestos por el juego duro.

9': ERRROR DE LAMINE YAMAL

Se equivoca en salida el 10 del Barcelona. Presiona bien el Albacete, pero salva Joan García.

8': MUEVE LA PELOTA BARCELONA

Por ahora, la defensa del Albacete es bastante correcta.

6': POR AHORA SIN MÁS SOBRESALTOS

Barcelona y Albacete se encuentran luchando en la mitad de la cancha.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega Barcelona vs. Albacete. Primeros minutos del duelo por Copa del Rey.

¡EN MINUTOS ARRANCA EL PARTIDO!

Barcelona sale a la cancha con Albacete, en este partido por Copa del Rey.

¡LLAMADO A LOS HINCHAS!

Desde Albacete tienen claro lo que se jugarán ante Barcelona, por eso dejan entrever lo que valdrá hoy por Copa del Rey.

¡EL MÍSTER TOMÓ LA PALABRA!

Previo al partido contra Albacete, Hansi Flick fue claro desde su posición como entrenador del Barcelona: "Los partidos de Copa nos gustan. El Albacete no tiene nada que perder y debemos tenerlo en cuenta. Tenemos que saltar al campo con buena actitud".

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

XI Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Villar, Neva; Medina, Meléndez, Pacheco, Capi, Bernabéu; Antonio Puertas.

XI Barcelona: Joan; Èric, Araújo, Gerard, Cancelo; De Jong, Bernal; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski.

¡BIENVENIDOS A ESTA TRANSMISIÓN ESPECIAL!

Hoy veremos cómo el Barcelona de Hansi Flick visitará al sorpresivo Albacete.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

El FC Barcelona llega a este duelo de cuartos de final de la Copa del Rey en un estado de forma envidiable tras encadenar una racha de victorias importantes. El equipo de Hansi Flick parte como el gran favorito, apoyado en el desequilibrio de Lamine Yamal y el olfato goleador de un Marcus Rashford que se ha adaptado perfectamente al esquema culé.

Así llegan Barcelona y el Albacete

Por su parte, el Albacete se presenta como el “matagigantes” de esta edición tras haber eliminado al Real Madrid en la ronda anterior. El conjunto manchego, liderado por figuras como Jefté y Víctor Valverde, confía en la solidez defensiva que los ha mantenido invictos en sus últimos compromisos como locales para dar otra sorpresa histórica.

En cuanto a las alineaciones, se esperan rotaciones inteligentes por parte de los blaugranas debido a la acumulación de minutos en el calendario. Nombres como Joan García bajo palos y Eric García en la medular podrían ser las novedades, mientras que el “Alba” mantendría el bloque que le ha permitido soñar con meterse entre los cuatro mejores de España.

Históricamente, el dominio catalán es abrumador, ya que el Albacete no logra vencer al Barça desde mediados de los años noventa. Sin embargo, en un torneo a partido único donde la motivación de los modestos se multiplica, el Barcelona no podrá permitirse distracciones si quiere seguir optando al bicampeonato copero.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO HOY Albacete vs. FC Barcelona por la Copa del Rey 2025-26?

¿Cuándo y a qué hora se juega el Barcelona vs. Albacete?

El enfrentamiento entre el Albacete y el Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey. En el Estadio Carlos Belmonte, se disputa este martes 3 de febrero de 2026 a las 21:00 horas de España, lo que equivale a las 14:00 en México y Centroamérica, las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, y las 17:00 en Argentina, Chile y Uruguay.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Albacete?

Para seguir en vivo el duelo entre Albacete y Barcelona hoy, 3 de febrero de 2026, la cobertura televisiva mundial incluye a RTVE (La 1), TV3 y Movistar Plus+ en España; Sky Sports y Sky+ en México y Centroamérica; ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo en Estados Unidos; América Televisión y Movistar Deportes en Perú; Flow Sports en Argentina, Uruguay y Paraguay; Win Sports y RCN en Colombia; El Canal del Fútbol en Ecuador; Zapping, Claro TV+ y Disney+ en Brasil; DAZN en Francia, Alemania e Italia; y Premier Sports en el Reino Unido e Irlanda. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Hoy tenemos un gran duelo entre Barcelona y el Albacete. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • El Barcelona de Hansi Flick enfrenta al Albacete por cuartos de Copa del Rey.
  • El partido inicia este 3 de febrero a las 21:00 horas de España.
  • RTVE (La 1) y Movistar Plus+ transmitirán el duelo en directo para toda España.
