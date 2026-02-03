EN VIVO Barcelona 3-1 Albacete por la Copa del Rey ¡Goles de Araújo y Yamal!: GRATIS vía América Televisión, Movistar Deportes y Fútbol Libre

Previo al partido contra Albacete, Hansi Flick fue claro desde su posición como entrenador del Barcelona: "Los partidos de Copa nos gustan. El Albacete no tiene nada que perder y debemos tenerlo en cuenta. Tenemos que saltar al campo con buena actitud".

Desde Albacete tienen claro lo que se jugarán ante Barcelona, por eso dejan entrever lo que valdrá hoy por Copa del Rey.

Albacete cuenta con paciencia de cara a la lucha como tal. Los de Barcelona están molestos por el juego duro.

Era una jugada perfecta para que pueda definir después de un pase perfecto. Pero abrió el disparo demasiado.

Después de un error en salia del Barcelona. Joan García logró reponer y mantener el 0-0 ante un blooper de su defensa.

Después de una jugada dividida, el Albacete recibe una falta de Joao Cancelo. Quien ya tenía tarjeta amarilla. Piden su expulsión, pero todo continúa.

Gran jugada por izquierda entre De Jong y Rashford. Centro precios para Lewandowski, quien no define. Era el segundo.

A sus maneras, con velocidad y pelotas largas. Quiere hacerle daño al Barcelona. Por ahora, seguimos 1-0 a favor de los culés.

Comete una falta Gerard Martín, tras un ataque por derecha. Para lograr un descuento que los meta en partido.

Barcelona empieza a mover la banca de suplentes. Que salga los principales y más cansados en la primera hora de juego.

Dani Olmo picó al vacío en velocidad. Ganó el balón, probó con definir en un movimiento acrobático. Pero contuvo bien el portero del Albacete.

Barcelona en dos momento creó definición para Ferran Torres. Que no está fino y falló ambos momentos contra el portero de Albacete.

Los jugadores del cuadro local, se notan cansados. Ya no llegan a las divididas y tampoco cortan con rapidez.

Hay una jugada de posición adelantada según el arbitro del partido. Van a revisarlo en el VAR. Y dictamina que todo sigue 2-0.

Gerard Martín salvó un balón en la línea, era el tanto de Albacete. Pero todo sigue 2-1 a favor de los culés.

El FC Barcelona llega a este duelo de cuartos de final de la Copa del Rey en un estado de forma envidiable tras encadenar una racha de victorias importantes. El equipo de Hansi Flick parte como el gran favorito, apoyado en el desequilibrio de Lamine Yamal y el olfato goleador de un Marcus Rashford que se ha adaptado perfectamente al esquema culé.

Así llegan Barcelona y el Albacete

Por su parte, el Albacete se presenta como el “matagigantes” de esta edición tras haber eliminado al Real Madrid en la ronda anterior. El conjunto manchego, liderado por figuras como Jefté y Víctor Valverde, confía en la solidez defensiva que los ha mantenido invictos en sus últimos compromisos como locales para dar otra sorpresa histórica.

En cuanto a las alineaciones, se esperan rotaciones inteligentes por parte de los blaugranas debido a la acumulación de minutos en el calendario. Nombres como Joan García bajo palos y Eric García en la medular podrían ser las novedades, mientras que el “Alba” mantendría el bloque que le ha permitido soñar con meterse entre los cuatro mejores de España.

Históricamente, el dominio catalán es abrumador, ya que el Albacete no logra vencer al Barça desde mediados de los años noventa. Sin embargo, en un torneo a partido único donde la motivación de los modestos se multiplica, el Barcelona no podrá permitirse distracciones si quiere seguir optando al bicampeonato copero.

ver también ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO HOY Albacete vs. FC Barcelona por la Copa del Rey 2025-26?

¿Cuándo y a qué hora se juega el Barcelona vs. Albacete?

El enfrentamiento entre el Albacete y el Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey. En el Estadio Carlos Belmonte, se disputa este martes 3 de febrero de 2026 a las 21:00 horas de España, lo que equivale a las 14:00 en México y Centroamérica, las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, y las 17:00 en Argentina, Chile y Uruguay.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Albacete?

Para seguir en vivo el duelo entre Albacete y Barcelona hoy, 3 de febrero de 2026, la cobertura televisiva mundial incluye a RTVE (La 1), TV3 y Movistar Plus+ en España; Sky Sports y Sky+ en México y Centroamérica; ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo en Estados Unidos; América Televisión y Movistar Deportes en Perú; Flow Sports en Argentina, Uruguay y Paraguay; Win Sports y RCN en Colombia; El Canal del Fútbol en Ecuador; Zapping, Claro TV+ y Disney+ en Brasil; DAZN en Francia, Alemania e Italia; y Premier Sports en el Reino Unido e Irlanda. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Hoy tenemos un gran duelo entre Barcelona y el Albacete. (Foto: X).

DATOS CLAVES