EN VIVO Barcelona 3-1 Albacete por la Copa del Rey ¡Goles de Araújo y Yamal!: GRATIS vía América Televisión, Movistar Deportes y Fútbol Libre

El FC Barcelona llega a este duelo de cuartos de final de la Copa del Rey en un estado de forma envidiable tras encadenar una racha de victorias importantes. El equipo de Hansi Flick parte como el gran favorito, apoyado en el desequilibrio de Lamine Yamal y el olfato goleador de un Marcus Rashford que se ha adaptado perfectamente al esquema culé.
Así llegan Barcelona y el Albacete
Por su parte, el Albacete se presenta como el “matagigantes” de esta edición tras haber eliminado al Real Madrid en la ronda anterior. El conjunto manchego, liderado por figuras como Jefté y Víctor Valverde, confía en la solidez defensiva que los ha mantenido invictos en sus últimos compromisos como locales para dar otra sorpresa histórica.
En cuanto a las alineaciones, se esperan rotaciones inteligentes por parte de los blaugranas debido a la acumulación de minutos en el calendario. Nombres como Joan García bajo palos y Eric García en la medular podrían ser las novedades, mientras que el “Alba” mantendría el bloque que le ha permitido soñar con meterse entre los cuatro mejores de España.
Históricamente, el dominio catalán es abrumador, ya que el Albacete no logra vencer al Barça desde mediados de los años noventa. Sin embargo, en un torneo a partido único donde la motivación de los modestos se multiplica, el Barcelona no podrá permitirse distracciones si quiere seguir optando al bicampeonato copero.
¿Cuándo y a qué hora se juega el Barcelona vs. Albacete?
El enfrentamiento entre el Albacete y el Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey. En el Estadio Carlos Belmonte, se disputa este martes 3 de febrero de 2026 a las 21:00 horas de España, lo que equivale a las 14:00 en México y Centroamérica, las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, y las 17:00 en Argentina, Chile y Uruguay.
¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Albacete?
Para seguir en vivo el duelo entre Albacete y Barcelona hoy, 3 de febrero de 2026, la cobertura televisiva mundial incluye a RTVE (La 1), TV3 y Movistar Plus+ en España; Sky Sports y Sky+ en México y Centroamérica; ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo en Estados Unidos; América Televisión y Movistar Deportes en Perú; Flow Sports en Argentina, Uruguay y Paraguay; Win Sports y RCN en Colombia; El Canal del Fútbol en Ecuador; Zapping, Claro TV+ y Disney+ en Brasil; DAZN en Francia, Alemania e Italia; y Premier Sports en el Reino Unido e Irlanda. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.
