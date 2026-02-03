La última decisión de Cristiano Ronaldo con Al Nassr que acerca su salida de Arabia Saudita

La situación de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita se complica cada vez más y puede haber una decisión de salida del Al Nassr en cualquier momento. Su descontento por la situación de su equipo en comparación con Al Hilal y las decisiones de mercado del Fondo de Inversión Pública (PIF) han hecho que siga dado de baja de su propio equipo.

Luego de que Cristiano Ronaldo decidió no jugar ante Al Riyadh, partido que Al Nassr ganó por 1-0, la situación no ha cambiado. El portugués se plantó y no jugará hasta que haya un cambio rotundo en el fútbol saudí y que el PIF empiece a controlar con mayor igualdad a los cuatro clubes que comanda.

Este grupo económico es dueño de los cuatro equipos más importantes de Arabia Saudita: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli. Sin embargo, durante las últimas semanas, han quedado evidenciadas las preferencias hacia el conjunto azul de Riad con las contrataciones de figuras como Pablo Marí (ex Arsenal) y Mohamed Kader Meïté (Rennes).

En todo caso, el grito en el cielo de Cristiano Ronaldo llegó cuando se comentó sobre la posible llegada de Karim Benzema a Al Hilal. Se trata de otra figura de renombre para el actual líder de la Saudi Pro League 2025-26.

Karim Benzema pasaría a Al Hilal y dejaría Al Ittihad (Getty Images).

Esto ha sido una constante en Arabia Saudita desde la llegada de Cristiano Ronaldo a Al Nassr, más allá de los nombres importantes que han llegado a este club. Desde 2023, Al Hilal ha invertido 215 millones de euros más en fichajes que Nassr, Al Ittihad y Al Ahli juntos, es decir, los otros clubes del PIF.

Cristiano Ronaldo decidió no presentarse a entrenar y complica a Al Nassr

Luego del triunfo de Al Riyadh, los jugadores que no tuvieron participación en este partido se entrenaron a las órdenes de Jorge Jesús. Sin embargo, la gran ausencia fue Cristiano Ronaldo, según reveló el periodista Abdulaziz Al-Osaimi en su cuenta de X (Twitter). Su decisión no hace más que complicar aún más todo este tema.

Cristiano Ronaldo no se presentó a la práctica de este martes en Al Nassr (X @TheNassrZone).

De hecho, la ausencia de Cristiano Ronaldo a este entrenamiento coincide con algunas informaciones que aseguran que se encontraría fuera de Arabia Saudita. Ciertos reportes de medios saudíes aseguran que estaría en Madeira, Portugal.

Si el ‘Bicho’ se fue de Arabia Saudita a su ciudad natal evidencia no sólo una molestia sino también una clara intención: forzar lo más posible la situación. De hecho, ya se especula con una posible salida del fútbol saudí para volver a Europa o incluso para jugar en la MLS y volver a enfrentarse a Lionel Messi, aunque estos son sólo rumores.

