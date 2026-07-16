Hincha del Real Madrid, jugó por Barcelona y ahora fichó por este equipo histórico de LaLiga

Este crack regresa al fútbol español, donde tiene un gran recuerdo dentro del Barcelona. Aunque, cuando era más joven, quería al Real Madrid.

“Antes de que muriera, le prometí que algún día jugaría en el Real Madrid”. Esta emotiva confesión dio la vuelta al mundo y selló para siempre el vínculo sentimental de una superestrella internacional con el club blanco.

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Ex Barcelona llegó a amar el Real Madrid

Sin embargo, el fútbol profesional es sumamente impredecible y el destino se encargó de llevarlo por rumbos que nadie imaginaba. Años después de declarar su amor por la Casa Blanca, este letal goleador terminó celebrando goles con la camiseta del FC Barcelona.

Pierre-Emerick Aubameyang en su paso por el Barcelona. (Foto: X).

Ahora, cuando todos pensaban que sus años en el fútbol de élite en España habían terminado, acaba de firmar un contrato que paraliza por completo el mercado de pases.

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El bombazo del mercado en España

El gran protagonista de esta historia es el carismático atacante de Gabón, Pierre-Emerick Aubameyang. El veterano goleador ha sacudido el panorama deportivo con un regreso al país que muy pocos veían venir.

Tras cerrar una brillante etapa goleadora en el Olympique de Marsella, donde demostró que su pólvora sigue intacta a nivel internacional, el delantero decidió volver a la Primera División. Su nuevo destino es el histórico Deportivo de La Coruña, club que ha cerrado su fichaje para convertirlo en el líder de su ofensiva en su esperado retorno a la élite de LaLiga.

La noticia ha desatado la locura en Galicia, donde la afición blanquiazul ya sueña con ver a una estrella de calibre mundial vistiendo sus colores en Riazor.

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Una promesa familiar y un corazón dividido

La historia de Aubameyang con el Real Madrid nació por su abuelo Emiliano, un ferviente aficionado de Ávila a quien le juró que algún día jugaría en el Santiago Bernabéu. Aunque ese traspaso nunca llegó a concretarse por cuestiones del mercado, el ariete dejó una huella imborrable en el país cuando defendió los colores del Camp Nou en 2022.

En su breve pero letal paso por el conjunto catalán, el gabonés anotó una cantidad importante de goles clave y se ganó el respeto absoluto de la exigente afición culé por su entrega y carisma.

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Ahora, a sus 37 años, el fútbol le da una nueva oportunidad en tierras españolas. La mítica cancha de Riazor se prepara para recibir la velocidad, la experiencia y la alegría de un delantero de época que promete revolucionar por completo el campeonato.

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