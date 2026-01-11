¿Juegan Mbappé y Lamine Yamal? Alineaciones para FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

FC Barcelona y Real Madrid definen el título de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudita. Este domingo 10 de enero se enfrentan los dos equipos españoles más importantes en una nueva edición del Clásico, esta vez en lucha por el primer trofeo de este 2026. Conoce las alineaciones para este duelo.

FC Barcelona no tuvo problemas en el partido semifinal de la Supercopa de España. Goleó 5-0 al Athletic Club el pasado miércoles por lo que llega a la final de manera contundente y sin sufrir sobresaltos. De hecho, Hansi Flick hasta le dio cierto descanso a Lamine Yamal.

Real Madrid, en cambio, tuvo que sufrir para deshacerse de su rival de ciudad, Atlético de Madrid. Fue victoria 2-1, aunque tuvo que resistir el embate ‘colchonero’ hasta los últimos minutos. No fue una buena actuación del equipo de Xabi Alonso, pero le alcanzó para estar en la definición.

Se espera que Lamine Yamal vuelva a la titularidad para la final de la Supercopa de España, ya que Hansi Flick pone lo mejor a disposición para el Barça. El resto del equipo no se modificará con respecto al que goleó al Athletic.

En cambio, si bien Kylian Mbappé estuvo entrenando con el plantel en Yeda tras sumarse hace pocos días, se espera que vaya al banco de suplentes debido a que no está al 100 por ciento recuperado de un esguince en su rodilla derecha.

Alineaciones confirmadas para FC Barcelona vs. Real Madrid

FC BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

REAL MADRID: Courtois, Carreras, Asencio, Huijsen, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Belligham, Güler, Vinícius Jr. y Rodrygo. DT: Xabi Alonso

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

FC Barcelona vs. Real Madrid se juega este domingo 11 de enero del 2026 por la final de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City de Yeda. El partido comienza a las 14:00 horas (Lima).

¿Dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

La final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver en vivo por los siguientes lugares y países:

Argentina , Paraguay y Uruguay : Flow Sports (Flow).

, y : Flow Sports (Flow). Bolivia : Unitel En Vivo.

: Unitel En Vivo. Brasil : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Chile : MegaGO

: MegaGO Colombia : Win Sports y Win Play.

: Win Sports y Win Play. Ecuador : Canal del Fútbol.

: Canal del Fútbol. Perú : América Televisión, América TVGO y Movistar Deportes.

: América Televisión, América TVGO y Movistar Deportes. Venezuela : Meridiano Televisión y Venevisión.

: Meridiano Televisión y Venevisión. México y Centroamérica : Sky Sports y Sky+.

y : Sky Sports y Sky+. Estados Unidos : ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV, ABC y ABC App.

: ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV, ABC y ABC App. España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y M+ LALIGA TV.

Datos claves

FC Barcelona y Real Madrid disputan la final en Yeda el 11 de enero .

disputan la final en el . Lamine Yamal será titular bajo la dirección técnica del alemán Hansi Flick .

será titular bajo la dirección técnica del alemán . Kylian Mbappé será suplente por un esguince en el equipo de Xabi Alonso.

