Jorge Fossati está enterado del mal momento de Universitario y reemplazaría a Javier Rabanal

La crisis deportiva en Universitario de Deportes ha tomado un giro inesperado tras las recientes declaraciones del periodista Carlos Univazo. Según el comunicador, el estratega uruguayo Jorge Fossati ya habría sido contactado para evaluar un posible retorno al banquillo merengue.

Universitario piensa en Jorge Fossati

Esta información surge en un momento crítico para el club, donde los resultados bajo el mando de Javier Rabanal no han cumplido con las expectativas de la hinchada. La directiva busca soluciones inmediatas para frenar la caída en la tabla y recuperar el protagonismo en el torneo local.

Univazo reveló en su canal de YouTube que una fuente cercana al entorno uruguayo le confirmó que el “Nonno” está al tanto de la situación actual. “Un amigo uruguayo me ha dicho que le han llamado a Fossati”, señaló el periodista, subrayando que el técnico conoce bien la interna.

El posible reemplazo de Javier Rabanal responde a la necesidad de un liderazgo con autoridad que ya sepa lo que es salir campeón con la camiseta crema. La gestión de Rabanal ha sido cuestionada por la falta de identidad táctica y decisiones erráticas en partidos clave del campeonato.

Jorge Fossati estaría enterado del presente de Universitario. (Foto: X).

Universitario en problemas importantes

Por su parte, Carlos Univazo ha sido uno de los críticos más severos de los “malos manejos deportivos” por parte de la actual dirigencia de la institución. El periodista sostiene que estas decisiones administrativas han mermado el rendimiento del primer equipo en el campo de juego.

El esquema de Jorge Fossati, basado en el sistema 3-5-2, es recordado con éxito por el plantel que logró el título nacional recientemente. Su llegada no requeriría un proceso de adaptación largo, factor determinante para la urgencia que vive la directiva de Universitario.

¿Volverá Jorge Fossati a Universitario?

Aunque por ahora se trata de un acercamiento informal, el rumor ha generado un gran revuelo en las redes sociales y programas deportivos del país. Los aficionados ven en el técnico charrúa la figura ideal para enderezar el camino antes de que la temporada se considere perdida.

Se espera que en los próximos días la dirigencia se pronuncie sobre la continuidad de Javier Rabanal o si las negociaciones con Fossati avanzan a una etapa formal. La presión mediática y el descontento popular podrían acelerar la toma de decisiones en las oficinas de Ate.

Universitario tuvo a Jorge Fossati la temporada pasada. (Foto: X).

