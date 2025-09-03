Quién transmite Bulgaria vs. España por el grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

La Selección de España debuta en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Este jueves 4 de setiembre visita a Bulgaria en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía por la primera fecha del grupo E de las clasificatorias. Se espera por la presencia de Lamine Yamal en La Roja tras sus buenos desempeños con FC Barcelona.

España tiene su primera presentación en estas Eliminatorias UEFA. Atrás quedó la Final Four de la UEFA Nations League donde no pudo lograr el título al perder la final ante Portugal por penales (5-3 tras el 1-1 en tiempo reglamentario). El combinado dirigido por Luis de la Fuente comparte grupo también con Turquía y Georgia.

Bulgaria, por su parte, liderado por Ilian Iliev, busca volver a una Copa del Mundo tras 28 años, ya que su última presentación fue en Francia 1998. Debuta ante una selección, que se presume estará en la cita mundialista y es candidata al título.

Horarios para Bulgaria vs. España por las Eliminatorias UEFA

El partido entre las selecciones de Bulgaria y España se juega en Sofía este jueves 4 de septiembre por la primera jornada del grupo E de las Eliminatorias Europeas para el Mundial. Conoce a qué hora se juega el partido alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:45 AM .

. China: 02:45 AM.

¿Dónde ver en vivo Bulgaria vs. España por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026?

Bulgaria vs. España, en el arranque de ambas selecciones en las Eliminatorias, tendrá transmisión exclusiva de la plataforma Disney+ en su versión Premium para toda Sudamérica y Centroamérica.

En tanto, en México se podrá ver en vivo por Sky Sports en TV y por Sky+ vía online. Por su parte, las trasmisiones en los Estados Unidos van por fuboTV, ViX, Fox Sports 2, FOX Sports App y foxsports.com. Por último, en España, va por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.

Alineaciones probables de Bulgaria vs. España

BULGARIA: Dimitar Mitov; Viktor Popov, Hristiyan Petrov, Alex Petkov, Zhivko Atanasov; Andrian Kraev, Vasil Panayotov, Ilia Gruev; Georgi Rusev, Aleksandar Kolev, y Filip Krastev. DT: Ilian Iliev.

ESPAÑA: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres. DT: Luis de la Fuente.

