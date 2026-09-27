Las alineaciones confirmadas del Alemania vs. Grecia por el Grupo A2 de la UEFA Nations League

Hoy se jugará por la Nations League, el partido del Grupo A2: Alemania vs. Grecia. Entérate cuáles serán las alineaciones titulares de ambos.

Alemania recibe a Grecia en el estadio WWK Arena de Augsburgo por la fecha 2 de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. La Mannschaft busca afianzar su liderazgo en el Grupo A2, mientras que el conjunto helénico intentará dar el golpe como visitante.

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El encuentro resulta clave para el desarrollo del grupo tras la jornada inaugural. Ambas selecciones llegan con sus esquemas definidos y con la presencia de sus principales figuras desde el inicio del partido.

Hoy se juega el Alemania vs. Grecia por la UEFA Nations League. (Foto :X).

Alineación de la Selección de Alemania

La selección alemana presenta un esquema 4-2-3-1 ideado para dominar la posesión de balón y presionar alto desde los primeros minutos.

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XI ALEMANIA: Nübel; Vagnoman, Tah, Bisseck, Brown; Nmecha, Kimmich; Adeyemi, Conté, Schade; Ebnoutalib.

Bajas destacadas: Jamal Musiala, Kai Havertz y Brajan Gruda por problemas musculares.

Alineación de la Selección de Grecia

El equipo helénico sale al terreno de juego con un 4-3-3 enfocado en mantener el orden defensivo y buscar transiciones rápidas por las bandas.

XI GRECIA: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Androutsos, Zafeiris, Tzolis; Tetteh, Pavlidis.

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Horario y transmisión del encuentro

El partido se disputa en territorio germano y cuenta con transmisión oficial en vivo a través de plataformas de streaming para toda la región.

Detalle Información Sede WWK Arena (Augsburgo, Alemania) Torneo UEFA Nations League 2026-27 (Grupo A2) Transmisión Disney+ Premium / TV oficial

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