Las alineaciones confirmadas del Alemania vs. Grecia por el Grupo A2 de la UEFA Nations League

Alemania recibe a Grecia en el estadio WWK Arena de Augsburgo por la fecha 2 de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. La Mannschaft busca afianzar su liderazgo en el Grupo A2, mientras que el conjunto helénico intentará dar el golpe como visitante.
El encuentro resulta clave para el desarrollo del grupo tras la jornada inaugural. Ambas selecciones llegan con sus esquemas definidos y con la presencia de sus principales figuras desde el inicio del partido.
Hoy se juega el Alemania vs. Grecia por la UEFA Nations League. (Foto :X).
Alineación de la Selección de Alemania
La selección alemana presenta un esquema 4-2-3-1 ideado para dominar la posesión de balón y presionar alto desde los primeros minutos.
- XI ALEMANIA: Nübel; Vagnoman, Tah, Bisseck, Brown; Nmecha, Kimmich; Adeyemi, Conté, Schade; Ebnoutalib.
Bajas destacadas: Jamal Musiala, Kai Havertz y Brajan Gruda por problemas musculares.
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Alineación de la Selección de Grecia
El equipo helénico sale al terreno de juego con un 4-3-3 enfocado en mantener el orden defensivo y buscar transiciones rápidas por las bandas.
- XI GRECIA: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Androutsos, Zafeiris, Tzolis; Tetteh, Pavlidis.
Horario y transmisión del encuentro
El partido se disputa en territorio germano y cuenta con transmisión oficial en vivo a través de plataformas de streaming para toda la región.
|Detalle
|Información
|Sede
|WWK Arena (Augsburgo, Alemania)
|Torneo
|UEFA Nations League 2026-27 (Grupo A2)
|Transmisión
|Disney+ Premium / TV oficial
DATOS CLAVE
- Alemania vs. Grecia disputan la fecha 2 del Grupo A2 de Nations League.
- Jamal Musiala y Kai Havertz son bajas en Alemania por molestias musculares.
- Marc-André ter Stegen no estará en el once titular de Alemania en Augsburgo.