¿Juegan Lamine Yamal y Harry Kane? Las posibles alineaciones para Inglaterra vs. España

Inglaterra enfrenta a a España este sábado 26 de septiembre en Wembley por el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. Thomas Tuchel y Luis de la Fuente definen sus formaciones en la previa y varios ajustes en sus equipos.

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre de 2026, a las 13:45 horas de Perú, por el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League, en el estadio de Wembley de Londres. Thomas Tuchel y Luis de la Fuente preparan el estreno de sus selecciones en el torneo con equipos perfilados en la previa, ambos bajo un sistema 4-2-3-1, aunque sin confirmación oficial de las formaciones.

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España llega a este cruce con un contexto más firme en resultados: acumula siete victorias consecutivas y una racha de 18 partidos sin perder. Inglaterra, por su parte, arrastra cinco encuentros seguidos sin mantener su arco en cero, un dato que también le pone presión a su armado defensivo.

Inglaterra además llega con ausencias. Tuchel perdió piezas en la convocatoria en distintos sectores y eso empuja retoques en la mitad de la cancha y en el lateral derecho. En el lado español, la principal corrección aparece justamente en esa banda, donde la baja de Pedro Porro obliga a mover fichas.

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Alineaciones probables para Inglaterra vs. España

INGLATERRA

Jordan Pickford

Jarell Quansah

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Nico O’Reilly

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Morgan Rogers

Anthony Gordon

Harry Kane

DT: Thomas Tuchel

ESPAÑA

Unai Simón

Eric García

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Pedri

Fabián Ruiz

Lamine Yamal

Álex Baena

Mikel Oyarzabal

DT: Luis de la Fuente

Cambios, bajas y formaciones para Inglaterra vs. España

Inglaterra afronta la previa con varias bajas reportadas en su convocatoria. Cole Palmer, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford y Tino Livramento se retiraron por problemas físicos, mientras que Morgan Gibbs-White y James Garner fueron llamados como reemplazos. En el caso de Palmer, se informó que salió por una lesión menor; sobre los demás casos no se difundieron diagnósticos específicos.

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A ese grupo se suman Reece James, John Stones y Djed Spence como ausencias por lesión en la previa. Por eso, el once disponible de Tuchel deja un mediocampo con Elliot Anderson y Jude Bellingham, y deja a Morgan Rogers como uno de los tres hombres por detrás de Harry Kane. El dibujo táctico que se perfila para Inglaterra es un 4-2-3-1.

Tuchel también había planteado una competencia por el lateral derecho. El técnico señaló que Trent Alexander-Arnold peleaba ese puesto con Jarell Quansah, por lo que todo se definirá a último momento.

España, por su parte, mantiene también un 4-2-3-1 en el once disponible en la previa. La lesión de Pedro Porro y el retiro internacional de Marcos Llorente obligan a Luis de la Fuente a reajustar el lateral derecho, una posición en la que aparece Eric García dentro de la formación proyectada.