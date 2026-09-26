¿Juegan Lamine Yamal y Harry Kane? Las posibles alineaciones para Inglaterra vs. España

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre de 2026, a las 13:45 horas de Perú, por el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League, en el estadio de Wembley de Londres. Thomas Tuchel y Luis de la Fuente preparan el estreno de sus selecciones en el torneo con equipos perfilados en la previa, ambos bajo un sistema 4-2-3-1, aunque sin confirmación oficial de las formaciones.
España llega a este cruce con un contexto más firme en resultados: acumula siete victorias consecutivas y una racha de 18 partidos sin perder. Inglaterra, por su parte, arrastra cinco encuentros seguidos sin mantener su arco en cero, un dato que también le pone presión a su armado defensivo.
Inglaterra además llega con ausencias. Tuchel perdió piezas en la convocatoria en distintos sectores y eso empuja retoques en la mitad de la cancha y en el lateral derecho. En el lado español, la principal corrección aparece justamente en esa banda, donde la baja de Pedro Porro obliga a mover fichas.
Alineaciones probables para Inglaterra vs. España
INGLATERRA
- Jordan Pickford
- Jarell Quansah
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Nico O’Reilly
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Bukayo Saka
- Morgan Rogers
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- DT: Thomas Tuchel
ESPAÑA
- Unai Simón
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Pedri
- Fabián Ruiz
- Lamine Yamal
- Álex Baena
- Mikel Oyarzabal
- DT: Luis de la Fuente
Cambios, bajas y formaciones para Inglaterra vs. España
Inglaterra afronta la previa con varias bajas reportadas en su convocatoria. Cole Palmer, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford y Tino Livramento se retiraron por problemas físicos, mientras que Morgan Gibbs-White y James Garner fueron llamados como reemplazos. En el caso de Palmer, se informó que salió por una lesión menor; sobre los demás casos no se difundieron diagnósticos específicos.
A ese grupo se suman Reece James, John Stones y Djed Spence como ausencias por lesión en la previa. Por eso, el once disponible de Tuchel deja un mediocampo con Elliot Anderson y Jude Bellingham, y deja a Morgan Rogers como uno de los tres hombres por detrás de Harry Kane. El dibujo táctico que se perfila para Inglaterra es un 4-2-3-1.
Tuchel también había planteado una competencia por el lateral derecho. El técnico señaló que Trent Alexander-Arnold peleaba ese puesto con Jarell Quansah, por lo que todo se definirá a último momento.
España, por su parte, mantiene también un 4-2-3-1 en el once disponible en la previa. La lesión de Pedro Porro y el retiro internacional de Marcos Llorente obligan a Luis de la Fuente a reajustar el lateral derecho, una posición en la que aparece Eric García dentro de la formación proyectada.