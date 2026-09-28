¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones confirmadas del Bélgica vs. Francia por el Grupo A de la UEFA Nations League

La UEFA Nations League vuelve a escena con un electrizante choque del Grupo A en Bruselas. Las selecciones de Bélgica y Francia protagonizan una nueva edición de un clásico europeo repleto de estrellas.
La gran interrogante para los aficionados es la presencia del capitán galo. A continuación, repasamos la situación de la estrella francesa y los once confirmados para este trascendental partido.
Kylian Mbappé jugó el partido anterior con la Selección Francia. (Foto: X).
La situación de Kylian Mbappé en Francia
Kylian Mbappé queda descartado para este compromiso internacional. El atacante no está disponible en la nómina tras sufrir una lesión de rodilla que le impide sumar minutos en esta jornada.
La lesión ocurrió en el encuentro anterior frente a Turquía. En el minuto 54, al rematar con la pierna derecha para marcar el gol de la victoria, sufrió una hiperextensión en la cápsula posterior de la rodilla izquierda debido al impacto en la pierna de apoyo.
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A pesar de intentar mantenerse en el terreno, el dolor le impidió continuar y tuvo que retirarse en el minuto 59 para viajar a Madrid a someterse a exámenes médicos.
Su ausencia obliga al comando técnico a reestructurar el frente de ataque. Ousmane Dembélé tomará mayor protagonismo ofensivo en el esquema visitante, si entra en la segunda parte porque es suplente.
Alineaciones confirmadas del Bélgica vs. Francia
Selección de Bélgica (4-2-3-1)
El conjunto belga busca defender la localía en el Estadio Rey Balduino con una formación sólida en la mitad de la cancha.
- XI BÉLGICA: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Tielemans, Lavia; Godts, De Bruyne, Moreira; De Ketelaere.
Selección de Francia (4-3-3)
Los galos salen al terreno de juego con una propuesta ofensiva buscando adueñarse de los tres puntos fuera de casa.
- XI FRANCIA: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Da Cunha, Camavinga, Doué; Akliouche, Lepaul, Barcola.
Horario y detalles del encuentro de Nations League
El compromiso correspondiente a la jornada del Grupo A de la Liga de Naciones se disputa esta tarde.
Fecha: Lunes, 28 de septiembre de 2026
Horario: 13:45 (Hora peruana / PET)
Estadio: Estadio Rey Balduino, Bruselas, Bélgica
DATOS CLAVE
- Kylian Mbappé quedó descartado en Francia tras sufrir una lesión en la rodilla.
- Bélgica y Francia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la Nations League.
- Ousmane Dembélé no asumirá el protagonismo ofensivo galo en el Estadio Rey Balduino.