Elversberg vs. Bayern Múnich con Luis Díaz: a qué hora y dónde ver por TV y streaming online

Bayern Múnich quiere recuperarse del empate en la jornada pasada y visita a Elversberg este domingo por la Bundesliga. Conoce horario, señales de transmisión y más detalles.

Elversberg recibe al Bayern Múnich hoy, domingo 13 de septiembre de 2026, en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde de Spiesen-Elversberg, por la temporada regular 2026-27 de la Bundesliga. El encuentro está programado para las 10:30 A. M. (hora peruana) y genera expectativa por la presencia de Luis Díaz.

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Elversberg llega en el cuarto puesto con 6 puntos en dos partidos y viene de una victoria por 4-3 sobre el Borussia Mönchengladbach. Además, ha marcado siete goles en sus dos primeras jornadas.

El Bayern Múnich, por su parte, ocupa el quinto lugar con 4 unidades en dos encuentros. Afronta esta visita luego de golear 5-0 al Bodø/Glimt por la UEFA Champions League, aunque por el torneo local igualó sin goles ante Schalke 04. Además, acumula 27 partidos invicto como visitante en la Bundesliga desde finales de 2024.

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Luis Díaz también llega como uno de los nombres a seguir del plantel bávaro. El atacante integra la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026 como futbolista del Bayern, mientras que Vincent Kompany señaló recientemente que todavía le falta el toque final, aunque mantiene su energía y sigue siendo una amenaza constante.

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¿A qué hora se juega Elversberg vs Bayern Múnich?

Elversberg vs. Bayern Múnich, duelo de la Bundesliga, que se juega este domingo 13 de septiembre, tiene los siguientes horarios confirmados en cada país:

8:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

9:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

10:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

11:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

12:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

17:30 | España

¿Dónde ver EN VIVO Elversberg vs Bayern Múnich?

El partido entre Elversberg y Bayern Múnich, que se disputa en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, cuenta con las siguientes opciones de transmisión por TV y streaming online:

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Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Disney+ Premium

Brasil: Zapping , IT tv Plus , Claro TV+ , SportyNet , Sky+ , Vivo Play y Xsports

, , , , , y México: FOX One y Tubi México

y Centroamérica: FOX (local)

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo y USA Network

y España: DAZN España

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