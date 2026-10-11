Levante vs. Sevilla: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 8 de la LaLiga

Sevilla visita a Levante este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la octava jornada de la LaLiga.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
La actualidad de ambos equipos
Levante perdió 1-3 como visitante ante Villarreal en la fecha anterior. Levante está 18° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante Barcelona.
En su último compromiso, Sevilla perdió 1-3 como local ante Barcelona. El conjunto marcha 5° con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Deportivo La Coruña.
El historial entre Levante y Sevilla
Levante y Sevilla se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 8 triunfos de Levante, 20 de Sevilla y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/04/2026
|Levante vs. Sevilla
|2-0
|Primera División
|04/01/2026
|Sevilla vs. Levante
|0-3
|Primera División
|21/04/2022
|Levante vs. Sevilla
|2-3
|Primera División
|24/10/2021
|Sevilla vs. Levante
|5-3
|Primera División
|21/04/2021
|Levante vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|01/10/2020
|Sevilla vs. Levante
|1-0
|Primera División
|15/09/2020
|Sevilla vs. Levante
|3-2
|Club Friendlies
|15/06/2020
|Levante vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|21/01/2020
|Sevilla vs. Levante
|3-1
|Copa del Rey
|20/10/2019
|Sevilla vs. Levante
|1-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Levante suma 5 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 13 puntos en el torneo.