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Levante vs. Sevilla: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 8 de la LaLiga

Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante vs. Sevilla, LaLiga
Levante vs. Sevilla, LaLiga

Sevilla visita a Levante este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la octava jornada de la LaLiga.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

Levante perdió 1-3 como visitante ante Villarreal en la fecha anterior. Levante está 18° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante Barcelona.

En su último compromiso, Sevilla perdió 1-3 como local ante Barcelona. El conjunto marcha 5° con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Deportivo La Coruña.

El historial entre Levante y Sevilla

Levante y Sevilla se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 8 triunfos de Levante, 20 de Sevilla y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/04/2026Levante vs. Sevilla2-0Primera División
04/01/2026Sevilla vs. Levante0-3Primera División
21/04/2022Levante vs. Sevilla2-3Primera División
24/10/2021Sevilla vs. Levante5-3Primera División
21/04/2021Levante vs. Sevilla0-1Primera División
01/10/2020Sevilla vs. Levante1-0Primera División
15/09/2020Sevilla vs. Levante3-2Club Friendlies
15/06/2020Levante vs. Sevilla1-1Primera División
21/01/2020Sevilla vs. Levante3-1Copa del Rey
20/10/2019Sevilla vs. Levante1-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Levante suma 5 puntos en el torneo.
  • Sevilla suma 13 puntos en el torneo.
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