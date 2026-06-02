Los dos primeros fichajes que cierra Real Madrid para José Mourinho: gastó 20 millones de euros

El Real Madrid aseguró dos importantes fichajes para comenzar con la nueva era de José Mourinho. Conoce los detalles completos.

El Real Madrid ha comenzado a armarse pensando en lograr una temporada 2026/27 exitosa. Con José Mourinho a la cabeza se espera que todo pueda cambiar en el cuadro ‘Blanco’. Pero por esa razón también se han hecho dos contrataciones que podrían ser bastante útiles para el portugués.

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El popular periodista Fabrizio Romano soltó la noticia de las dos nuevas contrataciones del cuadro ‘merengue’. Se trata de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. De esta forma el conjunto español inicia armándose de atrás hacia adelante con la intensión de volver a ser un equipo competitivo.

Ibrahim Konaté en el Real Madrid (Foto: Fabrizio Romano).

Si algo se caracterizan los planteles de Mourinho es que son bastante defensivos. Una característica que le ha ayudado a ganar grandes torneos. Es por ese motivo que ahora busca tener un equipo fuerte desde atrás. Algo que no tenía el cuadro del Real en esta última temporada. Fallando mucho defensivamente.

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¿Cómo llegan Dumfries y Konaté al Real Madrid?

Por el lado del neerlandés llega al Real Madrid por una cláusula de recisión. Son 20 millones los que tiene que pagar el cuadro español para poder sacarlo del Inter de Milán. El acuerdo ya está cerrado y tan solo falta el papeleo antes de que se pueda hacer oficial.

Denzel Dumfries en el Real Madrid (Foto: Fabrizio Romano).

Por el lado de Konaté llegó a un acuerdo de palabra para unirse al equipo por los próximos 4 años. Llega completamente gratis, pero solo con una condición: Que Florentino Pérez sea reelegido. De darse esto último firmará, sino tiene ofertas de varios equipos de Arabia Saudita que esperan contar con sus servicios.

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Estos dos jugadores se espera que pronto puedan ser presentados como nuevos jugadores del cuadro ‘Blanco’. Siendo una suma importante en el rol defensivo, algo de lo cual ha ido fallando mucho el elenco de la capital de España.

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