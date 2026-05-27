Luka Modric tiene fecha para retirarse y podría regresar al Real Madrid con inesperado puesto

Luka Modric a punto de colgar los botines y con posibilidad de regresar al Real Madrid, pero para trabajar fuera de los campos.

La temporada en las ligas más importantes del mundo han llegado a su final y con ello ya están pensando en lo que se viene para la próxima temporada. Uno de ellos es Luka Modric, quien al parecer ya tendría una decisión sobre su futuro. No volvería a su país, sino que colgaría los botines para ahora tener un nuevo puesto en el Real Madrid.

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Lo que se ha podido conocer mediante la agencia de noticias Transfer News Live es que el mediocampista dirá adiós al fútbol tras el Mundial 2026. Se decidió que era el momento óptimo para poder decir adiós a su carrera profesional en un torneo importante en el mundo del deporte rey. Así que con 40 años dejaría las canchas.

Luka Modric en el Real Madrid (Foto: Getty).

Eso sí, no terminaría de alejarse del fútbol ya que regresaría a este deporte en una nueva faceta. Esta vez como parte del cuerpo técnico de José Mourinho en el Real Madrid. Por lo menos esta es la idea que tiene el cuadro ‘Blanco’. Pues ven como una buena alternativa tener al croata en algún puesto. Incluso se habla como la posibilidad que sea director senior.

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Habrá que ver si es que el jugador del AC Milán decide dar todo por acabado o si es que se da una nueva oportunidad en las canchas. Quizás regresando a su país, por ahora no hay una decisión tomada al 100% y seguramente los próximos días serán claves.

Los números de Luka Modric este 2025-26

Tras llegar esta temporada al AC Milán, el mediocampista se hizo con un lugar en el equipo. Siendo un jugador que siempre estuvo bien considerado a pesar de su edad. Pero gracias a su talento hizo que pueda tener buenas oportunidades para mostrarse.

En total fueron 37 partidos los que disputó a lo largo de la temporada 2025-26, en la que solo hizo 2 goles y dio 3 asistencias en un total de 2869 minutos en cancha.

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