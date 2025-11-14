La visita de una figura histórica del fútbol peruano a la Bombonera generó sorpresa entre los hinchas de Boca Juniors. El exdelantero llegó a Buenos Aires para grabar un episodio especial de su programa de YouTube y terminó protagonizando una fotografía viral junto a Juan Román Riquelme, lo que desató rumores y comentarios en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Aunque la imagen despertó especulaciones, la situación no tiene relación con un posible fichaje de Boca Juniors. La presencia de Jefferson Farfán en las instalaciones del club se dio exclusivamente por motivos de contenido audiovisual.

El encuentro entre Riquelme y Farfán se produjo en un ambiente distendido, aprovechando la agenda del club y la visita del exjugador a Argentina. La cordialidad entre ambos hicieron que la fotografía tenga un impacto inmediato entre los seguidores del cuadro ‘Xeneizes’.

El programa de YouTube en el que participará Juan Román Riquelme será ‘Enfocados’ y es conocido por abordar anécdotas, carreras deportivas y momentos inéditos de grandes referentes del fútbol.

Publicidad

Publicidad

Riquelme poniéndole la camiseta de Boca a Farfán. (Foto: Instagram Jefferson Farfán)

Juan Román Riquelme estará en Enfocados

A través de las redes sociales se conoció que Juan Román Riquelme será el próximo invitado en ‘Enfocados’, espacio en YouTube conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. La fecha de transmisión será este domingo 16 de noviembre desde las 8:00 PM en YouTube.

ver también Giro total en la carrera de Christian Cueva: La inesperada razón por la que dejaría el fútbol

Más allá de los rumores generados en redes, la visita dejó una imagen llamativa, pero sin consecuencias deportivas para Boca Juniors. El club continúa enfocado en su planificación deportiva y el contenido grabado se perfila como una de las entrevistas más esperadas del canal por la relevancia de los protagonistas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 90 mil dólares.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors?

Luis Advíncula renovó con Boca Juniors y ahora tiene contrato hasta diciembre del 2026. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral es un referente luego de haber conquistado cuatro títulos.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Jefferson Farfán visitó La Bombonera de Buenos Aires para grabar contenido audiovisual.

La fotografía viral de Juan Román Riquelme y Farfán no está relacionada con un posible fichaje de Boca Juniors.

Riquelme será invitado en el programa de YouTube ‘Enfocados’ el domingo 16 de noviembre a las 8:00 PM.

Publicidad