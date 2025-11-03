Christian Cueva pudo jugar en Boca: Luis Advíncula reveló comunicación con Juan Román Riquelme

Christian Cueva está cada vez más cerca de dejar Emelec de Ecuador debido a la falta de pagos al plantel. Se especula con su regreso a la Liga 1 de Perú para jugar en Sport Boys en 2026. Sin embargo, en medio de esto, se supo que tuvo la chance de jugar en Boca Juniors de Argentina, según reveló Luis Advíncula.

Durante los últimos días, creció la posibilidad de que Christian Cueva vuelva a Perú para jugar en Sport Boys, justo cuando trasciende su intención de dejar Emelec debido a la mala situación financiera del club. Está claro que ‘Aladino’ será protagonista de los rumores de mercado durante las próximas semanas.

En medio de esto, llegó la revelación de Luis Advíncula sobre lo cerca que estuvo Cueva de jugar en Boca. En una charla con Jefferson Farfán y Roberto Guisasola en el programa Enfocados, reveló que el controvertido futbolista tuvo conversaciones con el actual presidente Juan Román Riquelme.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors (Getty Images).

Luis Advíncula no recomendó a Christian Cueva para Boca Juniors

Advíncula le contó a Farfán y a Guisasola que desde Boca le preguntaron por Renato Tapia y Christian Cueva, aunque, al final, no los recomendó, según dejó dicho entre risas. No se supo a ciencia cierta si desde el club argentino realmente estuvieron cerca de contratarlos.

“Creo que en algún momento me preguntaron por Renato (Tapia) y por mi ‘Cholo’ (Cueva). Yo dije que no los trajeran (risas). Sí, me preguntaron por el ‘Cholo’. No sé si estuvo cerca, pero mantenía comunicación con Román (Riquelme)”, confesó ‘Bolt’ en Enfocados.

Cabe recordar que el nombre de Christian Cueva estuvo vinculado con Boca Juniors en varios mercados de pases. En 2018, 2021 y 2023, se lo ofreció para llegar al club azul y oro. Fue en este último donde, probablemente, tuvo una conversación con Juan Román Riquelme, pero al final, todo se descartó.

¿Luis Advíncula jugará en Alianza Lima?

Así como habló sobre la situación de Christian Cueva, Luis Advíncula también habló sobre su propio futuro. Es que, en las últimas semanas, se lo mencionó como posible fichaje de Alianza Lima y, por ende, volvieron a relacionarlo con Sporting Cristal.

“Yo soy ahora un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca Juniors, espero terminar mi contrato y después veré qué pasa. No te puedo decir que sí o que no. A mí me encantaría volver de dónde yo salí”, dijo.

Sobre el interés de Alianza Lima, advirtió: “Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, pero ahora soy un adulto, estoy hecho. Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie. Soy un tipo que va paso a paso. Yo puedo decir mañana más tarde quiero volver a Sporting Cristal y llega el momento que me dicen que no“.

