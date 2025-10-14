Ni los amateur: Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes hicieron tremendo papelón contra Hungría

Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los bloopers del año en pleno encuentro por Eliminatorias Europeas. Esto ocurrió en el encuentro frente al conjunto de Hungría y fue junto a uno de los jugadores que la viene rompiendo en el ‘Viejo Continente’, hablamos de Nuno Mendes que también participó en la jugada.

Esto se dio en el primer tiempo, tan solo iban 13 minutos en el encuentro y el cuadro de Portugal estaba con el marcador en contra. El cuadro de Dominik Szoboszlai estaba dando la gran sorpresa de la fecha. Pero un balón detenido le daba una oportunidad a los ‘lusos’ de empatar el encuentro.

Lastimosamente acá hubo una falta de comunicación impresionante entre Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes. Si bien en pleno tiro libre se les ve hablando, a la hora de ejecutar ambos se sintieron incómodos y no sabían que hacer. Pero el jugador del PSG terminó por cobrar el tiro libre yéndose corriendo con el balón, misma jugada de niños en una academia. Claro está, el tiro libre terminó siendo invalido y dejó a todos absortos por la forma en la que se ejecutó el balón detenido.

¿Qué pasó entre Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo se vistió de héroe

Luego del tremendo blooper que cometió ‘CR7’, el capitán portugués no se escondió y siguió buscando el arco rival, logrando darle vuelta al partido en el primer tiempo. Siendo un jugador muy efectivo a la hora de estar frente al arco, algo que lo pone como uno de los mejores en esta categoría.

El empate se daría a los 22 minutos, Nélson Semedo encontró un espacio dentro del área para meter un centro raso. Casi como si fuera una jugada preparada, Cristiano ya estaba listo para solo tener que empujar el balón, pues nadie lo siguió y terminó marcando con una gran soltura el 1-1.

El segundo tanto sería muy parecido, pero esta vez por la banda izquierda. Nuno Mendes mandó un centro al corazón del área y se encontró con un Cristiano sin marca, que tan solo pudo el pie para colocar el 2-1 con el que logró darle vuelta al compromiso antes del final del primer tiempo.

