Universitario sorprendió a todos y fichó a crack que integró el once ideal de la Copa América

Universitario de Deportes luchó por el título de la Liga Femenina 2025, pero no logró conseguir su objetivo: en la gran final del torneo, el cuadro ‘crema’ cayó frente a Alianza Lima.

La dirigencia del club de Ate ya proyecta la próxima temporada y no quiere dejar cabos sueltos. Bajo ese contexto, la institución sorprendió anunciando el regreso de la uruguaya Stephanie Lacoste, pieza clave en la defensa que logró el título en 2023.

“Universitario suma una campeona en sus filas: Stephanie Lacoste Gularte para la temporada 2026, año en que las ‘Leonas’ disputarán no solo la Liga Femenina, sino la Copa Libertadores”, escribió la ‘U’ en la publicación.

La segunda etapa de ‘Fefa’ en Universitario

Al anunciar de manera oficial su regreso, Universitario aprovechó en resaltar los logros que obtuvo la futbolista de 29 años con la camiseta del equipo con el que consiguió un título nacional.

“Cumplirá su segunda etapa en Universitario, donde fue protagonista fundamental en el campeonato de la Liga Femenina 2023, anotando un gol decisivo en la final ante Alianza Lima y guiando al equipo hacia el título. Ese triunfo se consiguió ante más de 40,000 hinchas en el Estadio Monumental, en una noche histórica para el fútbol femenino peruano”, señalaron en primera instancia.

Del mismo modo, desde el conjunto estudiantil destacaron el aporte que esperan recibir de la defensora, con la ilusión de volver a llegar a lo más alto en el fútbol femenino peruano.

“Su regreso para 2026 representa no solo un refuerzo de gran jerarquía, sino también la renovación de un vínculo con una jugadora que encarna los valores de garra, liderazgo y pasión que caracterizan al Club”, agregaron.

Inter hizo oficial la salida de ‘Fefa’ Lacoste

Antes de que Universitario hiciera oficial el anuncio de su regreso a la institución, desde Porto Alegre informaron que Stephanie Lacoste ya no continuaba en Internacional.

“El Sport Club Internacional anuncia que la atleta Fefa Lacoste no seguirá en el Club la próxima temporada. Tras las negociaciones, la jugadora ha decidido continuar su carrera en otro equipo”, indicaron desde el club brasileño.

