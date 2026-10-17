Osasuna vs. Racing de Santander: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la LaLiga

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 07:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Dos equipos con necesidad de puntos urgentes se cruzan en Pamplona, los dos todavía sin encontrar su nivel en esta LaLiga.
Ninguno de los dos pudo despegar en el arranque del campeonato y la tabla los tiene prácticamente empatados, así que el que gane puede dar un salto importante en la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llega golpeado después de caer 2-5 como visitante ante Betis, un resultado que se suma a una seguidilla floja: antes había empatado 1-1 con Rayo Vallecano y perdido 0-4 frente al Atlético de Madrid. Son apenas 8 puntos en 8 fechas y el local necesita cortar la racha negativa antes de que la distancia con la mitad de tabla se agrande.
El Racing de Santander tampoco atraviesa un buen momento. Viene de un empate 2-2 de local contra Valencia que al menos sirvió para frenar la caída, pero antes había sufrido goleadas durísimas: 0-5 ante Celta y 2-7 frente a Barcelona. Con los mismos 8 puntos que su rival de turno, el equipo cántabro necesita mostrar otra cara lejos de casa para no quedar más comprometido.
El historial entre Osasuna y Racing de Santander
El historial entre ambos tiene al Racing como el más ganador: de 31 enfrentamientos se quedó con 16 triunfos, por 7 de Osasuna y 8 empates, y también domina en goles convertidos. Sin embargo, el antecedente más reciente favorece a los navarros, que se impusieron 2-0 en el duelo anterior, aunque un partido antes había sido el Racing el que había ganado por la mínima.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/07/2026
|Osasuna vs. Racing de Santander
|2-0
|Club Friendlies
|02/08/2025
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-1
|Club Friendlies
|07/03/2015
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-0
|Segunda División
|04/10/2014
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Segunda División
|13/05/2012
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-4
|Primera División
|15/01/2012
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Primera División
|14/08/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-0
|Club Friendlies
|13/03/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|31/10/2010
|Racing de Santander vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
|21/03/2010
|Osasuna vs. Racing de Santander
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 09:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.