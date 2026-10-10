Racing de Santander vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Racing de Santander recibe a Valencia este domingo 11 de octubre por la octava jornada de la LaLiga.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Racing de Santander perdió 0-5 como visitante ante Celta. El conjunto marcha 16° con 7 puntos. Antes perdió 2-7 como visitante ante Barcelona.

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Valencia viene de perder 2-3 como local ante Real Sociedad. El equipo cierra la tabla, 20° de 20, con 4 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Alavés.

El historial entre Racing de Santander y Valencia

Racing de Santander y Valencia se enfrentaron 38 veces en los últimos años: 13 triunfos de Racing de Santander, 16 de Valencia y 9 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/01/2012 Racing de Santander vs. Valencia 2-2 Primera División 27/08/2011 Valencia vs. Racing de Santander 4-3 Primera División 31/01/2011 Racing de Santander vs. Valencia 1-1 Primera División 11/09/2010 Valencia vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 08/03/2010 Valencia vs. Racing de Santander 0-0 Primera División 04/10/2009 Racing de Santander vs. Valencia 0-1 Primera División 22/03/2009 Racing de Santander vs. Valencia 0-1 Primera División 14/01/2009 Valencia vs. Racing de Santander 3-1 Copa del Rey 07/01/2009 Racing de Santander vs. Valencia 1-1 Copa del Rey 01/11/2008 Valencia vs. Racing de Santander 2-4 Primera División

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Valencia suma 4 puntos en el torneo.