Kylian Mbappé está entre los favoritos al Balón de Oro, pese a no ganar títulos esta temporada. Hay un antecedente cercano a esto y es lo que hizo CR7 en 2013.

Se conocieron los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2026, que entrega la revista France Football, aunque el público ya tiene a sus favoritos. Entre ellos, aparece el nombre de Kylian Mbappé, quien busca ese primer premio que lo consolide como el mejor jugador del mundo. La gran particularidad que puede darse es que Cristiano Ronaldo, pese a no estar nominado, sea un gran aliado del francés en la votación.

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No hay un claro candidato al Balón de Oro. En la anterior década, la lucha Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo no tuvo rivales. Era un mano a mano constante por ver quién era el mejor futbolista del mundo. Si bien hay varias apariciones importantes, en la actualidad todo cambió.

CR7 no forma parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, como sí está Messi. Sin embargo, eso no quita que pueda ser un protagonista impensado y que puede ayudar a un favorito al premio que entrega France Football. Es que Kylian Mbappé puede ser el ganador si tienen en cuenta lo que supo hacer el portugués hace varios años.

France Football reveló a sus candidatos y varias figuras quedaron al margen de la lista:

• 🇵🇹 Cristiano Ronaldo

• 🇧🇷 Raphinha

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice

• 🇪🇸 Dani Olmo

• 🇦🇷 Julián Álvarez

• 🇳🇴 Martin Ødegaard

• 🇫🇷 Désiré Doué



🗣️ ¿Cuál de estas ausencias te pareció la más injusta? pic.twitter.com/CFyEVLUfzq — Bolavip (@bolavipcom) September 8, 2026

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¿Por qué Cristiano Ronaldo ayudaría a Kylian Mbappé a ganar el Balón de Oro 2026?

Un punto en contra que tiene Kylian Mbappé y es un criterio a tener en cuenta por los votantes (100 periodistas especializados) es que no ganó títulos en toda la temporada 2025/2026: no lo pudo hacer con Real Madrid ni tampoco con la Selección de Francia.

Pero, a pesar de no tener logros en conjunto, sí los tuvo de manera individual y este es el factor que puede darle alguna posibilidad de victoria en el Balón de Oro: ganó el Pichichi de LaLiga (25 goles), fue el máximo goleador de la Champions League (15 goles) y también fue la Bota de Oro del Mundial 2026 (10 goles). Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de la historia de la Copa del Mundo (con 22 y superó a Lionel Messi, que quedó con 21).

Ahora bien, ¿cómo ayudaría Cristiano Ronaldo a Mbappé? Es que CR7 es el último futbolista en la historia del Balón de Oro en ganarlo en una edición sin conseguir títulos colectivos en dicha temporada. Sucedió en la edición 2013 cuando superó a Messi y a Franck Ribéry en la terna final.

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Hubo muchos cuestionamientos contra CR7 por esta victoria en aquel entonces. A pesar de no ganar títulos en esa temporada, fue absoluto dominador en cuanto a goles, ya que marcó 69 en todo 2013, superando a sus competidores (Messi marcó 45 debido a que estuvo condicionado por una lesión y Ribéry, solo 23).

Si los votantes tienen en cuenta lo individual, tal como pasó con aquella temporada de Cristiano, Mbappé puede tener serias chances de victoria en el Balón de Oro 2026. Sus méritos individuales están a la vista y podría ser un verdadero golpe de escena para consolidarse, definitivamente, como el mejor jugador del mundo en la actualidad.

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¿Cuándo y dónde es la gala del Balón de Oro 2026?

La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre de este 2026 desde las 14:00 horas (de Perú) en el Teatro London Palladium de la ciudad de Londres, Inglaterra.

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