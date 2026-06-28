PSG apunta a una de las figuras del Mundial 2026 y está a solo detalles de cerrar su fichaje

PSG tiene todo encaminado para hacer un fichaje millonario tras ver el nivel de una de las figuras del Mundial 2026. Conoce los detalles de este fichaje.

El Mundial 2026 está dejando grandes actuaciones de diferentes jugadores que vienen siendo seguidos por los clubes más importantes de Europa. El PSG quiere seguir como monarca en el ‘Viejo Continente’, por ese motivo está buscando un nuevo jugador para su ataque y parece que tiene todo encaminado para ficharlo.

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El extremo de 19 años de edad Yan Diomande es la gran tentación de los grandes de Europa. Pero todo indica que el cuadro de París tiene todo encaminado para poder hacerse con sus servicios. Mediante emojis el periodista Fabrizio Romano dejó en claro que estaría todo muy cerca de cerrarse, por lo que sería cuestión de tiempo para que se haga el anuncio oficial.

El jugador de Costa de Marfil también venía siendo seguido por el Liverpool que no dudó en ofertar 116 millones para poder contratarlo. Pero al parecer se iría por un menor precio a Francia. Así lo pudo dar a conocer el periodista Loïc Tanzi.

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¿Por qué RB Leipzig vendería a un menor precio a Yan Diomande?

Las redes han comenzado a arder al conocer que RB Leipzig estaría dispuesto a aceptar una oferta menor por su joven joya. Pero esto se debería a la buena relación que hay fuera de las canchas entre la marca Red Bull y QSI. Lo que beneficiaría a ambos con este acuerdo.

Pero no solo es eso, sino que también los alemanes podrían llegar a beneficiarse con bonos en este traspaso. Así como posibles arreglos entre las dos direcciones.

Yan Diomande con Costa de Marfil (Foto: Getty).

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Los números de Yan Diomande esta temporada

En lo que va del Mundial 2026 ha sido titular en los 3 juegos que ha disputado Costa de Marfil, no ha hecho goles, pero ha logrado dar 1 asistencia y todo esto en 242 minutos. Ahora tendrán que disputar los 16avos de final ante Noruega.

En cuanto a su camino por el RB Leipzig de Alemania ha disputado 36 partidos en la temporada (Bundesliga y Copa de Alemania), en donde hizo 13 goles y dio 10 asistencias en 2724 minutos.

Sobre su valor de mercado, la web especializada de Transfermarkt lo tiene cotizado en 90 millones de euros. En cuanto a su contrato, tiene un acuerdo con los alemanes hasta mediados del 2030.

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