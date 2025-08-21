Qué canal pasa y cómo ver online en vivo Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Bundesliga 2025-26

Bayern Múnich y RB Leipzig le dan inicio a la temporada de la Bundesliga 2025-26 este viernes 22 de agosto en el Allianz Arena. Dos de los equipos más importantes de Alemania se enfrentan en la primera fecha de esta nueva campaña. Los Bávaros vienen de volver a lograr el título de liga y, recientemente, lograron ganar la Supercopa local. Ahora buscarán arrancar con el pie derecho contra el siempre difícil equipo de Red Bull.

Publicidad

Publicidad

El Bayern de Vincent Kompany ya inicio la temporada 2025-26 con un título. Le ganaron 2-1 a Stuttgart para quedarse con la Supercopa de Alemania hace pocos días. Ahora, empieza su camino para la defensa del título de la Bundesliga conseguido en la campaña anterior.

Para buscar esto, el conjunto de Baviera sumó nombres importantes a la plantilla como Luis Díaz y Jonathan Tah. Ambos ya se han integrado al grupo y esperan convertirse en figuras importantes para Kompany. Por supuesto, también se han quedado Harry Kane, Joshua Kimmich o el capitán Manuel Neuer.

RB Leipzig es el primer rival del Bayern en la nueva Bundesliga de Alemania. El equipo de Ole Werner siempre es animador en el torneo y apostará por su juventud en ataque para darle un dolor de cabeza al local. Los ojos estarán puestos en Xavi Simons, quien podría disputar uno de sus últimos partidos en el equipo debido al interés del Chelsea en él.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la fecha 1 de la Bundesliga 2025-26?

Los horarios en todo el mundo para el partido Bayern Múnich vs. RB Leipzig en el inicio de la Bundesliga 2025-26 este viernes 22 de agosto:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 03:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:30 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:30 AM.

¿Dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

Bayern Múnich vs. RB Leipzig, en el Allianz Arena de Múnich, este viernes 22 de agosto, se podrá ver en vivo para toda Sudamérica por la plataforma Disney+ en su versión Premium. En tanto, por TV, se puede ver en ESPN (Colombia) para Sudamérica, con excepción de Argentina, que lo pasa ESPN 3.

Publicidad

Publicidad

Para Brasil también se exceptúa las transmisiones antes mencionados. Este partido se podrá ver por Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Xsports y SporTV.

Por su parte, en México, el duelo entre Bávaros y Toros Rojos se puede ver por el canal Sky Sports y Sky+ vía streaming. Mientras que en Estados Unidos, se puede disfrutar en vivo por ESPN Deportes, ESPN 2, ESPN+, ESPN App y la plataforma fuboTV.

Alineaciones probables para Bayern Múnich vs. RB Leipzig

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Publicidad

Publicidad

RB LEIPZIG: Péter Gulácsi; Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Johan Bakayoko, Xavi Simons, Antonio Nusa; y Loïs Openda. DT: Ole Werner.