Roma vs. Atalanta EN VIVO por la Serie A: hora, alineaciones y dónde ver por TV y streaming online

Roma y Atalanta juegan un partidazo en el Olímpico este sábado por la Serie A. Conoce horarios, señales de transmisión, alineaciones y más detalles del duelo.

Roma recibe a Atalanta hoy sábado 5 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico de Roma, por el partido correspondiente a la jornada 3 de la Serie A. El duelo comienza a la 1:45 P.M. de Perú con el arbitraje de Andrea Colombo y Giacomo Camplone en el VAR.

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El equipo local llega tras un buen arranque. Goleó por 4-0 a Lecce en su presentación más reciente y se ubica en el segundo lugar de la tabla (Como es líder por haber ganado sus tres partidos en el torneo) con 6 puntos, dentro de la zona de clasificación a la Champions League 2027/2028.

Por su parte, Atalanta viene de vencer por 1-0 a Bologna y marcha en el 6.º lugar, también con 6 unidades (con menor diferencia de gol que su rival), en zona de acceso a la Conference League.

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¿Dónde ver EN VIVO Roma vs. Atalanta?

El partido entre Roma y Atalanta, que se juega en el Estadio Olímpico de Roma, se puede ver por diferentes señales de TV y streaming online. Revisa dónde puedes ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México: Disney+ Premium

Estados Unidos: CBS Sports Golazo , Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , Paramount+ , fuboTV

, , , , España: DAZN, Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Vamos 3

¿A qué hora se juega Roma vs. Atalanta?

Roma vs. Atalanta, duelo de la Serie A de Italia que se juega este sábado 5 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 P.M.

México: 12:45 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 P.M.

Estados Unidos: 11:45 A.M. (PT) y 2:45 P.M. (ET)

y España e Italia: 8:45 P.M.

Posibles alineaciones de Roma y Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan N’Dicka, Mario Hermoso; Emanuele Lulli, Manu Koné, Bryan Cristante, Wesley; Paulo Dybala, Rodrigo Mora; y Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan N’Dicka, Mario Hermoso; Emanuele Lulli, Manu Koné, Bryan Cristante, Wesley; Paulo Dybala, Rodrigo Mora; y Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini. ATALANTA (4-3-3): Marco Carnesecchi; Davide Zappacosta, Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini, Lorenzo Bernasconi; Éderson, Gianluca Gaetano, Mario Pašalić; Charles De Ketelaere, Giacomo Raspadori y Gianluca Scamacca. DT: Maurizio Sarri.

DATOS CLAVE

Roma vs. Atalanta juegan este sábado 5 de septiembre a la 1:45 P.M.

juegan este sábado 5 de septiembre a la 1:45 P.M. Disney+ Premium transmitirá en vivo el partido de Roma y Atalanta para Sudamérica.

transmitirá en vivo el partido de Roma y Atalanta para Sudamérica. Roma y Atalanta disputan la jornada 3 de Serie A con 6 puntos.