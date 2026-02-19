Tras caso Prestianni, revelan preocupantes cifras de casos de racismo contra Vinícius Júnior en España

El caso por presunto racismo entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid por los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26, sigue generando ruido en todo el mundo. No es la primera vez que el brasileño ha sido víctima de insultos discriminatorios desde su llegada al conjunto ‘merengue’, pero la cantidad de casos ya es más que preocupante.

Desde la UEFA ya están investigando el episodio ocurrido durante el segundo tiempo del partido que Real Madrid le ganó 1-0 al Benfica en el Estádio da Luz de Lisboa. Fue luego del propio gol de Vinícius cuando hubo varios reclamos y entredichos luego de su celebración frente a la tribuna local. En ese momento, se dio el cruce con Gianluca Prestianni.

Los entredichos entre Prestianni y Vinícius terminaron con una acusación del brasileño, luego de que el argentino se tapó la boca con su camiseta para cuestionarlo. Según Vini, éste lo llamó “mono” y se lo advirtió al árbitro François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo parando el partido. El jugador del Real Madrid fue al banco de suplentes y el encuentro no se jugó por casi 10 minutos.

Luego de este episodio, llegaron las acusaciones y las declaraciones de los protagonistas y los involucrados dentro del campo de juego. Desde la postura de Jose Mourinho y Benfica hasta las fuertes manifestaciones de los jugadores y entrenadores del Real Madrid con Kylian Mbappé a la cabeza, en apoyo a Vinícius Júnior.

Este episodio es uno más que protagoniza Vinícius Júnior donde ha sido reincidente como víctima del racismo. Ahora, cuenta con el apoyo no sólo de compañeros, cuerpo técnico y dirigentes del Real Madrid, sino hasta de la UEFA, la Confederación Brasileña de Fútbol y hasta Gianni Infantino, presidente de la FIFA. De todas maneras, lamentablemente, los hechos siguen en aumento, según datos oficiales.

LaLiga reveló que Vinícius Júnior ha sido víctima de insultos racistas en 26 ocasiones

El reconocido medio deportivo The Athletic, perteneciente al New York Times, calificó la situación de Vinícius Júnior con los casos de insultos racistas como “impactante”. Y no es para menos, de acuerdo a las cifras oficiales que mencionó en un reciente artículo.

Según reveló, de acuerdo a números brindados por LaLiga de España, Vini Jr. ha sido protagonista de 26 incidentes por insultos racistas en su contra, en un total de 10 estadios de fútbol diferentes en dicho país desde octubre de 2021.

Vinícius Júnior y su cruce con el árbitro en medio del partido Benfica vs. Real Madrid (Getty Images).

Se mencionó esta fecha luego de que LaLiga se manifestó por primera vez de manera oficial tras insultos racistas a Vini Jr., luego de una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona por este hecho en el Clásico disputado en el Camp Nou por esos días.

Han existido muchos episodios de racismo contra el brasileño, algunos incluso, que han llegado hasta la Justicia. Por ejemplo, en enero de 2023, un maniquí vestido como el futbolista del Real Madrid fue colgado de un puente en las cercanías al campo de entrenamiento del club. Por este hecho, cuatro miembros del grupo radical Frente Atlético (del Atlético de Madrid) fueron condenados a distintas penas de prisión condicional.

En mayo de ese mismo año, el propio Vinícius se hartó de los insultos racistas en Mestalla en un partido ante Valencia y enfrentó a los hinchas en las tribunas. Más de un año después de esto, tres hinchas fueron condenados a ocho meses de prisión y dos años sin ingresar al estadio.

