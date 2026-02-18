Los 20 episodios de racismo que denunció Vinicius desde que está en Real Madrid

En la victoria de Real Madrid por 1 a 0 frente a Benfica por la ida de los Playoff de la UEFA Champions League ocurrió una situación polémica, debido a que el delantero Vinícius Jr. acusó contra el árbitro del partido al argentino Gianluca Prestianni por comentarios racistas.

Desde su llegada al Merengue, el futbolista brasileño sufrió varios conflictos por racismo. Tal es así que en total son 20 los episodios en los que Vini denunció recibir gritos o insultos racistas, ya sea por parte de jugadores rivales, como también de diferentes hinchadas.

La primera de estas denuncias se dio en 2021, tres años después de su llegada al club, en un clásico entre Real Madrid y Barcelona. En el momento en el que el futbolista fue reemplazado un hincha le gritó “mono”, pero la causa fue archivada debido a que no reconocieron al autor. Además, en este estadio en 2023, recibió gritos de “mono” y “Vinícius, muérete”. Un año después, no hubo novedades procesales.

Otro de los más recordados fue en 2022, en un derbi frente a Atlético de Madrid. Fuera del estadio, hinchas del Colchonero cantaron “Vinícius eres un mono”, y en esta oportunidad los fiscales decidieron no presentar cargos ya que consideraron que el cántico solo duró unos segundos.

En ese mismo año, en un enfrentamiento contra Valladolid, sufrió insultos racistas mientras caminaba rumbo al banco de suplentes de su equipo. Tras una importante investigación, en mayo de 2025 los cinco aficionados que lo insultaron fueron condenados a un año de prisión.

Ya en 2023, en Valdebebas apareció un muñeco con la camiseta de Vinícius colgado de un puente. Cuatro miembros del Frente Atlético fueron considerados culpables por esta situación, por lo que los condenaron a penas de entre 14 y 22 meses de prisión, que luego se conmutaron por multas y alejamiento.

En mayo de 2023 se dio uno de los momentos más importantes, ya que en el Estadio de Valencia Vinícius se enfrentó a la tribuna tras recibir insultos. Más tarde, en el tiempo suplementario, fue expulsado tras una discusión con el arquero Giorgi Mamardashvili, y pegarle a Hugo Duro en el rostro. Más de un año después, tres hinchas fueron condenados a ocho meses de prisión y dos años de alejamiento de los estadios.

Tras varias denuncias más en los últimos años, en lo que va de 2026, Vini vivió otra situación además de la mencionada con Prestianni, ya que en el encuentro ante Albacete por Copa de Rey fue insultado por uno de los ayudantes de campo del elenco rival.

Los otros casos en los que Vinícius denunció actos racistas

2022 – Hinchas del Mallorca imitaron sonidos de mono y le gritaron “vete a recoger plátanos”. La justicia decidió no actuar ya que consideraron que los sonidos eran “deleznables” pero sin dimensión penal.

– Hinchas del Mallorca imitaron sonidos de mono y le gritaron “vete a recoger plátanos”. La justicia decidió no actuar ya que consideraron que los sonidos eran “deleznables” pero sin dimensión penal. 2022 – En el programa “El Chiringuito”, un agente le instó a “dejar de hacer el mono” y respetar a los rivales.

– En el programa “El Chiringuito”, un agente le instó a “dejar de hacer el mono” y respetar a los rivales. 2023 – Un hincha le gritó “mono”. El mismo fue identificado y suspendido por tres años tras comprobarse que repitió la conducta con otro jugador.

– Un hincha le gritó “mono”. El mismo fue identificado y suspendido por tres años tras comprobarse que repitió la conducta con otro jugador. 2023 – Un video captó a un hincha gritando insultos racistas tras un gol. El caso no prosperó por falta de identificación del autor.

– Un video captó a un hincha gritando insultos racistas tras un gol. El caso no prosperó por falta de identificación del autor. 2023 – Se detectaron cánticos racistas desde la tribuna del Betis. La policía identificó a un individuo y trasladó el caso a los tribunales.

– Se detectaron cánticos racistas desde la tribuna del Betis. La policía identificó a un individuo y trasladó el caso a los tribunales. 2023 – Cantaron canciones racistas desde la tribuna del Betis y la policía identificó a un individuo, por lo que trasladó el caso a los tribunales.

– Cantaron canciones racistas desde la tribuna del Betis y la policía identificó a un individuo, por lo que trasladó el caso a los tribunales. 2023 – Una jóven de 8 años sufrió un ataque de ansiedad tras recibir insultos racistas por vestir la camiseta del jugador del Madrid, y un hincha fue arrestado en febrero de 2024 por esto.

– Una jóven de 8 años sufrió un ataque de ansiedad tras recibir insultos racistas por vestir la camiseta del jugador del Madrid, y un hincha fue arrestado en febrero de 2024 por esto. 2023 – Un hincha del Sevilla fue expulsado tras imitar gestos de mono. Vinícius denunció que también una niña estaba realizando los mismos gestos.

– Un hincha del Sevilla fue expulsado tras imitar gestos de mono. Vinícius denunció que también una niña estaba realizando los mismos gestos. 2024 – En su vuelta al estadio de Valencia, el delantero fue silbado masivamente. Marcó dos goles y celebró con el puño en alto. Valencia prohibió el ingreso de un documental sobre el jugador como “medida de precaución”.

– En su vuelta al estadio de Valencia, el delantero fue silbado masivamente. Marcó dos goles y celebró con el puño en alto. Valencia prohibió el ingreso de un documental sobre el jugador como “medida de precaución”. 2024 – Se escucharon cantos de “Vinícius, chimpancé” antes de un partido de Champions entre Atlético Madrid e Inter. El Real Madrid reportó el hecho ante la fiscalía de delitos de odio.

– Se escucharon cantos de “Vinícius, chimpancé” antes de un partido de Champions entre Atlético Madrid e Inter. El Real Madrid reportó el hecho ante la fiscalía de delitos de odio. 2024 – Hinchas entonaron gritos de “Vinícius, muérete”. Por su parte, Real Madrid acusó al árbitro Juan Martínez Munuera de omitir voluntariamente los insultos en su informe.

– Hinchas entonaron gritos de “Vinícius, muérete”. Por su parte, Real Madrid acusó al árbitro Juan Martínez Munuera de omitir voluntariamente los insultos en su informe. 2024 – Cuatro personas fueron detenidas por incitar una campaña de odio en redes sociales bajo anonimato para insultar al jugador durante el derbi ante Atlético Madrid.

– Cuatro personas fueron detenidas por incitar una campaña de odio en redes sociales bajo anonimato para insultar al jugador durante el derbi ante Atlético Madrid. 2025 – Durante la semifinal de Copa del Rey ante Real Sociedad, el árbitro José María Sánchez Martínez activó el protocolo contra la intolerancia. El partido se detuvo inicialmente por cánticos contra otro jugador, pero las cámaras captaron a un aficionado realizando gestos de “mono” hacia Vinícius mientras el juego estaba parado.

