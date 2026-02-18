Luis Díaz enalteció a Bayern Múnich y le dio donde más duele al Liverpool: “Ser feliz es lo más importante para un jugador”

Para nadie es ninguna novedad que Luis Díaz es uno de los mejores atacantes del mundo. Con camiseta de Bayern Múnich, el extremo colombiano la viene rompiendo y recientemente se mandó con una declaración en donde destaca su estadía en el equipo alemán al lado de tremendos cracks, con lo cual también dejó una especie de ‘chiquita’ al Liverpool.

En una entrevista con ‘Sky Sports‘, Luis Díaz manifestó que tomó una estupenda decisión cuando le plantearon llegar a Bayern Múnich. Además, dejó entrever que ahora sí se encuentra muy feliz al lado de su seres queridos y, si bien no mencionó ni tocó el tema de su salida de Liverpool, muchos podrían deducir que existió una especie de malestar sobre cómo se dio dicho contexto.

“Cuando el Bayern me contactó, supe desde el primer momento que quería fichar. Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía prácticamente qué esperar. Fue una buena decisión, una decisión para un equipo increíble y fantástico. Y cuando llegas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo”; manifestó Luis Díaz.

En esta misma línea, el ‘Guajiro‘ hizo énfasis en la calidad de jugadores con los que se encontró en Bayern Múnich: “Ser feliz es lo más importante para un jugador y su familia. Venir aquí fue la decisión correcta. Sabía que me uniría a un grupo de futbolistas increíblemente bueno, a un club con una infraestructura excelente y un campo de entrenamiento fantástico. No tenía ninguna duda”.

¿Por qué fue cuestionado el fichaje de Luis Díaz por Bayern Múnich?

Luego de ser uno de los jugadores más destacados de Liverpool durante varias temporadas, Luis Díaz tomó la decisión de firmar por Bayern Múnich a mediados del año 2025. Una de las cuestiones por las que más fue cuestionado se dio en su día de presentación cuando las consultas iban acorde al dinero que había pagado el equipo alemán, teniendo en cuenta que fueron 75 millones de euros.

A raíz de esta cuestión económica es que quizá algunos pudieron pensar que Luis Díaz no representaba el dinero invertido por el equipo bávaro. Hoy el extremo colombiano lleva 19 goles anotados y registra 15 asistencias en todas las competencias en lo que va de la presente temporada, además está encaminado para alzar el título de la Bundesliga y seguir avanzando en la Champions League, así que aquellas incertidumbres respeto a su valía empiezan a quedar de lado.

