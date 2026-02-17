Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Filtran lo que Gianluca Prestianni asegura que le dijo a Vinícius, quien lo acusó de racista

Vinicius Jr. denunció que Gianluca Prestianni, le habría dicho mono. Este hecho fue mencionado hasta por dos personas, dando detalles extras.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Gianluca Prestianni le habría dicho esto a Vinicius y fue considerado racista.
© GettyGianluca Prestianni le habría dicho esto a Vinicius y fue considerado racista.

La tensión entre el Real Madrid y el Benfica escaló a niveles extradeportivos tras el fuerte cruce entre Vinícius Jr. y el joven argentino Gianluca Prestianni. Lo que inició como un roce en el campo terminó en una grave acusación de racismo que ya recorre el mundo del fútbol.

Publicidad

Prestianni le habría dicho esto a Vinicius

Al finalizar el encuentro, Aurélien Tchouaméni compareció en rueda de prensa para dar detalles de lo ocurrido en el vestuario. Según el francés, el extremo brasileño les informó que el chico lo llamó “mono” durante la disputa del balón.

Tweet placeholder

Esta denuncia activó de inmediato las alarmas en el Real Madrid, provocando una reacción defensiva en bloque por parte del equipo español. Sin embargo, la versión de Prestianni ofrece un panorama distinto sobre el contenido de la fuerte discusión.

Publicidad

El supuesto insulto de Prestianni a Vinicius

Tchouaméni explicó ante los medios que el argentino sostiene que, en realidad, sus palabras fueron “maricón”. Esta contradicción coloca el incidente en un terreno complejo, donde se enfrentan dos versiones de agresiones verbales de distinta índole.

El fuerte cruce entre Kylian Mbappé y Gianluca Prestianni por la denuncia de racismo: “Eres un…”

ver también

El fuerte cruce entre Kylian Mbappé y Gianluca Prestianni por la denuncia de racismo: “Eres un…”

Por su parte, José Mourinho también se pronunció en conferencia ante los medios de comunicación para ofrecer su visión del conflicto. El técnico del Benfica optó por una postura equilibrada y cautelosa sobre el incidente que involucra a ambos futbolistas.

José Mourinho opinó sobre esta situación

“Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra cosa”, afirmó el estratega luso ante la prensa deportiva. Mourinho fue enfático al señalar que no desea calificar a ninguna de las dos partes de forma apresurada en este momento.

Publicidad
Tweet placeholder

“Soy equilibrado, no quiero decir que Vinícius es un mentiroso o que Prestianni es un chico increíble”, precisó el entrenador según se pudo oír en su reciente despacho a nivel internacional. El técnico prefirió no tomar partido ante las versiones cruzadas de sus dirigidos y rivales.

El mediocampista francés Tchouaméni fue tajante al señalar que, aunque decidieron seguir jugando por el bien del equipo, este tipo de situaciones “no pueden pasar”. Esta polémica promete sumar nuevos capítulos mientras se esperan las posturas oficiales de los clubes implicados.

Publicidad
Video insertado
Vinícius Jr. denunció que Prestianni lo insultó. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Vinícius Jr. denunció que le dijeron “mono”, pero Prestianni sostiene que dijo “maricón”.
  • Aurélien Tchouaméni reveló en rueda de prensa las versiones opuestas sobre la agresión verbal.
  • José Mourinho declaró mantener una postura equilibrada ante los relatos contradictorios de los jugadores.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Champions League: Clasificados y eliminados
Champions League

Champions League: Clasificados y eliminados

Tabla de la Champions League
Champions League

Tabla de la Champions League

Bombazo en Perú: Cristal fichó a Cris Silva, verdugo del Madrid en Champions
Sporting Cristal

Bombazo en Perú: Cristal fichó a Cris Silva, verdugo del Madrid en Champions

¿Cuándo vuelven a jugar Sporting Cristal y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?
Copa Libertadores

¿Cuándo vuelven a jugar Sporting Cristal y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo