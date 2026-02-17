Filtran lo que Gianluca Prestianni asegura que le dijo a Vinícius, quien lo acusó de racista

La tensión entre el Real Madrid y el Benfica escaló a niveles extradeportivos tras el fuerte cruce entre Vinícius Jr. y el joven argentino Gianluca Prestianni. Lo que inició como un roce en el campo terminó en una grave acusación de racismo que ya recorre el mundo del fútbol.

Prestianni le habría dicho esto a Vinicius

Al finalizar el encuentro, Aurélien Tchouaméni compareció en rueda de prensa para dar detalles de lo ocurrido en el vestuario. Según el francés, el extremo brasileño les informó que el chico lo llamó “mono” durante la disputa del balón.

Esta denuncia activó de inmediato las alarmas en el Real Madrid, provocando una reacción defensiva en bloque por parte del equipo español. Sin embargo, la versión de Prestianni ofrece un panorama distinto sobre el contenido de la fuerte discusión.

El supuesto insulto de Prestianni a Vinicius

Tchouaméni explicó ante los medios que el argentino sostiene que, en realidad, sus palabras fueron “maricón”. Esta contradicción coloca el incidente en un terreno complejo, donde se enfrentan dos versiones de agresiones verbales de distinta índole.

Por su parte, José Mourinho también se pronunció en conferencia ante los medios de comunicación para ofrecer su visión del conflicto. El técnico del Benfica optó por una postura equilibrada y cautelosa sobre el incidente que involucra a ambos futbolistas.

José Mourinho opinó sobre esta situación

“Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra cosa”, afirmó el estratega luso ante la prensa deportiva. Mourinho fue enfático al señalar que no desea calificar a ninguna de las dos partes de forma apresurada en este momento.

“Soy equilibrado, no quiero decir que Vinícius es un mentiroso o que Prestianni es un chico increíble”, precisó el entrenador según se pudo oír en su reciente despacho a nivel internacional. El técnico prefirió no tomar partido ante las versiones cruzadas de sus dirigidos y rivales.

El mediocampista francés Tchouaméni fue tajante al señalar que, aunque decidieron seguir jugando por el bien del equipo, este tipo de situaciones “no pueden pasar”. Esta polémica promete sumar nuevos capítulos mientras se esperan las posturas oficiales de los clubes implicados.

