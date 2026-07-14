Tras la lesión de Thibaut Courtois, la decisión del Real Madrid para la portería ‘merengue’

La lesión de Courtois generó dudas respecto al arco en Real Madrid. Finalmente, tanto el club como Jose Mourinho, tienen claro qué pasará.

Si bien todos los reflectores están con los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, Real Madrid sufrió un duro revés en el Mundial 2026 con la lesión de Thibaut Courtois. Sin embargo, pese a esto, en el club tienen bien claro que la situación en la portería no corre peligro.

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Courtois sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo en el partido ante España por los cuartos de final del Mundial 2026. Su salida fue un punto de inflexión que llevó a la derrota y eliminación de Bélgica, luego de un error de su reemplazo Senne Lammens.

Así, ahora, el guardameta debe volver a enfocarse en el Real Madrid donde debe presentarse para la pretemporada, aunque deberá realizar su recuperación para estar disponible para la próxima temporada 2026/2027. Así, con esto, en el club tienen bien claro que no necesitan reforzarse en la posición.

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Courtois renovará y Real Madrid no buscará guardametas

En Real Madrid ya se han reforzado en la defensa con las llegadas de Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, mientras que en el mediocampo ya ficharon a Bernardo Silva. Se esperan más refuerzos en otras posiciones, pero en donde no habrá modificaciones es en la portería.

Thibaut Courtois estará disponible para jugar a comienzos de temporada, mientras que Andriy Lunin se quedará para ser el segundo guardameta y habitual relevo del belga. En tanto, según el diario AS, hay un especial trabajo por parte del club en los nombres de Fran González y Javi Navarro, guardametas canteranos.

Primero, el club ‘blanco’ renovará el vínculo del arquero belga, el cual termina actualmente el 30 de junio de 2027. La idea es que se quede siempre y cuando así lo quiera también el propio guardameta. Lunin, en tanto, también se quedará (tiene contrato hasta 2030) y seguirá en el rol de segundo portero.

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Por esta situación, en el club contemplan que el puesto está cubierto. Pero, los canteranos también empiezan a pedir minutos ante su crecimiento. Por eso, se le busca club a Fran González para que pueda empezar a tener experiencia en Primera, según AS. Se espera que salga cedido y pueda seguir desarrollándose bajo los tres palos.

Javi Navarro, en tanto, viene de ser campeón europeo con la Selección de España Sub 19. La intención es que ataje en el Real Madrid Castilla y le pelee el puesto a Sergio Mestre, un fijo en el arco y quien también se apunta como tercer guardameta de los ‘Merengues’ en Primera.

DATOS CLAVE

Thibaut Courtois sufrió una lesión de cuádriceps izquierdo en el Mundial 2026.

sufrió una lesión de cuádriceps izquierdo en el Mundial 2026. 30 de junio de 2027 vence el contrato que Real Madrid buscará renovarle.

vence el contrato que Real Madrid buscará renovarle. Andriy Lunin seguirá siendo el segundo guardameta con contrato vigente hasta 2030.