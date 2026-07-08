Real Madrid mueve su plantilla para esta temporada, con José Mourinho al mando. Se confirmó qué jugador se irá del club, después del Mundial.

El Real Madrid de José Mourinho ha tomado una decisión drástica para reestructurar su plantilla de cara a la nueva temporada. La directiva blanca cerró oficialmente la salida de Fran García justo tras la culminación de la Copa del Mundo, marcando el inicio de una nueva era en el carril izquierdo.

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El reputado periodista Fabrizio Romano confirmó el acuerdo definitivo con el Real Betis por una tasa fija de 4 millones de euros. La operación incluye una cláusula de recompra del 50% restante para el club merengue, asegurando el control del futuro del canterano mientras este viaja a Sevilla para sus exámenes médicos.

Fran García jugará en el Real Betis. (Foto: X).

Cucurella y Carreras serán protagonistas en Real Madrid

Con esta salida, el esquema del técnico portugués para la banda izquierda queda completamente definido y genera un enorme debate entre los aficionados. El estratega luso ha elegido a sus hombres de confianza para afrontar los exigentes retos que se avecinan en el campeonato.

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La gran sorpresa en la planificación es la apuesta total por Marc Cucurella, quien asumirá la titularidad indiscutible en los partidos clave. Su intensidad defensiva y despliegue físico encajan a la perfección con el perfil de lateral que históricamente prioriza Mourinho en sus equipos.

El plan de contención mientras Mendy se recupera de su lesión

El rol de suplente inmediato quedará en manos de Álvaro Carreras, el joven talento encargado de meterle presión al puesto y sumar minutos en las rotaciones. Su proyección técnica ofrece una alternativa ofensiva muy interesante para los segundos tiempos.

Por su parte, Ferland Mendy iniciará un proceso definitivo de recuperación tras la grave lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego. El cuerpo médico blanco trabajará sin prisas para poner a punto al francés, sabiendo que la banda ya está bien cubierta.

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Las consecuencias económicas y tácticas del traspaso al Betis

Este movimiento estratégico aligera la masa salarial del club y define los roles defensivos de manera muy clara antes del inicio de la pretemporada. Mourinho demuestra una vez más que no le tiembla el pulso a la hora de confeccionar su línea de cuatro ideal.

La venta de Fran García al Betis activa un efecto dominó que obligará al Real Madrid a buscar la regularidad perdida en esa banda durante el último año. El veredicto final lo dictará el césped una vez que ruede el balón en la competición oficial.

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