Real Madrid tenía listo este refuerzo mundialista, pero se cayó de un momento a otro. La historia de este fichaje, que se termina bloqueando.

El Real Madrid tendrá que esperar para concretar el regreso de una de sus joyas más prometedoras de los últimos años. Nico Paz ha decidido rechazar un cambio de aires inmediato y continuará su carrera profesional en la Serie A de Italia.

Publicidad

El talentoso mediocampista argentino prioriza su crecimiento futbolístico en un entorno donde se ha convertido en una pieza fundamental. Su gran rendimiento lo mantiene en el radar de las grandes potencias, pero su destino inmediato ya está sellado.

Nico Paz le dice que no al Real Madrid. (Foto: X).

El Como asegura la continuidad de Nico Paz

Pablo Paz, padre y agente del futbolista, ha desvelado públicamente cuáles son los planes del jugador de cara a la próxima temporada europea. El representante confirmó que el propio mediocampista fue quien solicitó formalmente seguir bajo las órdenes del club italiano.

Publicidad

“Está feliz, tenía muchas ganas de continuar este camino y realmente se encuentra muy a gusto con todo el entorno”, aseguró Pablo Paz a los medios. La adaptación del joven mundialista albiceleste ha sido total tanto dentro como fuera del terreno de juego en territorio europeo.

El jugador se siente plenamente respaldado por la afición y la directiva, un factor humano clave para garantizar su tranquilidad. Este bienestar emocional ha pesado enormemente en su firme decisión de no moverse de su actual club.

Un proyecto ambicioso con la Champions League en el horizonte

El Como no planea ser un equipo de paso y prepara una campaña histórica con la máxima competición de clubes por delante. La dirigencia se encuentra realizando inversiones económicas muy fuertes para confeccionar un plantel altamente competitivo en Europa.

Publicidad

El gran objetivo de la institución italiana será superar el sobresaliente rendimiento de la temporada pasada en este nuevo escaparate internacional. Nico Paz se perfila como el líder futbolístico del equipo para asumir este enorme e ilusionante reto continental.

La cláusula que mantiene el vínculo con el Real Madrid

A pesar de confirmarse su permanencia en Italia, el vínculo entre Nico Paz y el conjunto merengue no se ha roto de forma definitiva. El agente del argentino ratificó que la operación final mantendrá una opción de recompra a favor de la entidad blanca.

Publicidad

“En principio está prevista una cláusula de recompra en el contrato. Todavía quedan por definir y ajustar algunos detalles, como por ejemplo el precio”, concluyó el representante.

Florentino Pérez mantendrá el control sobre el futuro a largo plazo del enganche, aunque su esperado regreso al Santiago Bernabéu tendrá que posponerse. De momento, el madridismo tendrá que seguir la evolución de su joya en la Champions League con otra camiseta.

DATOS CLAVE

Nico Paz rechazó regresar al Real Madrid y continuará en el Como italiano.

Real Madrid conserva una cláusula de recompra por el pase del mediocampista argentino.

Pablo Paz confirmó que el club disputará la próxima edición de la Champions League.