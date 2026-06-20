En pleno Mundial 2026, confirman que Casemiro jugará con Messi en Inter Miami

El jugador de la Selección de Brasil se quedará en Estados Unidos tras el Mundial. La MLS intervino para su contratación. Los detalles.

Casemiro se convierte en nuevo jugador de Inter Miami mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Hay acuerdo entre el club y el jugador, además de la aprobación de la Major League Soccer (MLS). De esta manera, deja el fútbol europeo para jugar en la franquicia de las ‘Garzas’ y ser nuevo compañero de Lionel Messi.

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Tal como confirmaron el periodista Fabrizio Romano y Globo de Brasil, Casemiro jugará en Inter Miami después de la Copa del Mundo. Su etapa con Manchester United ya había terminado, según anunció hace varias semanas. Y terminó por descartar el fútbol europeo, pese a tener ofertas.

🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!



Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

De acuerdo al citado medio brasileño, Inter de Milán y Juventus rastrearon la opción del mediocampista de 34 años. A su vez, clubes de Arabia Saudita también lo sondearon. Sin embargo, eligió al conjunto de la Florida por razones familiares y deportivas.

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Los detalles del fichaje de Casemiro con Inter Miami

El acuerdo entre Casemiro e Inter Miami es total. Según precisó Globo, existía un entendimiento entre las partes desde hace un mes. Sin embargo, la operación se complicó debido a que Los Angeles Galaxy tenía derecho de tanteo por parte de la MLS para negociar por el brasileño.

No obstante, la propia MLS intervino en la operación y llegó a un acuerdo entre los clubes para que finalmente Casemiro vista de rosa a partir del segundo semestre de este año. Firma contrato por las próximas tres temporadas (hasta 2029).

¿Por qué Casemiro eligió jugar en Inter Miami?

La decisión de jugar en el Inter Miami responde a cuestiones tanto familiares como deportivas. Elegir una salida al fútbol estadounidense y con un contrato largo para un futbolista de 34 años representa una decisión de vida.

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Así, junto a su familia, el exfutbolista del Real Madrid consideró que lo mejor para su vida es jugar en Estados Unidos. En tal caso, hacerlo con Inter Miami también es una decisión propia del brasileño.

Casemiro, de los volantes más ganadores en la historia del Real Madrid (Getty Images).

Tal como comentó el citado medio, las ‘Garzas’ cuentan con una buena estructura y competitividad, aunque con un calendario menos intenso que en Europa. En tal caso, la posibilidad de jugar al lado de Lionel Messi también sedujo a Casemiro a optar por Inter Miami.

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Por lo pronto, estará por Miami en los próximos días cuando Brasil juegue ante Escocia en el Hard Rock Stadium el próximo miércoles 24 de junio. En el Mundial 2026, fue titular en los dos partidos de la ‘Verdeamarela’ (ante Marruecos y Haití), aunque en el primero salió en el entretiempo.

Las estadísticas de Casemiro

En su carrera, el volante central brasileño de 34 años lleva más de 750 partidos disputados en su carrera con 82 goles y 64 asistencias. Son números para nada despreciables de un jugador en su posición.

Con Real Madrid, el club en el que más jugó (336 partidos), ganó 18 títulos, incluidas cinco UEFA Champions Leagues. Con Manchester United, su último equipo en Europa, ganó sólo dos trofeos: Copa de la Liga 2022/2023 y FA Cup 2023/2024.

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Además de ello, ganó la Copa Sudamericana 2012 con Sao Paulo. Tiene tres títulos con las juveniles de Brasil, incluido un Mundial Sub 20 en 2011. Y, el único título que tiene con la Mayor es la Copa América 2019.

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