Conmoción por Christian Eriksen: se desplomó durante el Dinamarca vs Ucrania previo al Mundial 2026

Christian Eriksen, uno de los referentes de la Selección de Dinamarca, protagonizó un preocupante episodio al caer sobre el terreno de juego durante el amistoso frente a Ucrania, encuentro correspondiente a la fecha FIFA. La situación generó inmediata preocupación entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

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¿Qué pasó con Christian Eriksen?

Luego del incidente, los organizadores tomaron la decisión de detener el encuentro que se disputaba en el Estadio Odense. Christian Eriksen cayó al césped a los 20 minutos de la segunda mitad, lo que obligó a una rápida intervención del personal médico y generó gran preocupación en el recinto.

El episodio recordó inevitablemente lo sucedido con Eriksen durante la Eurocopa 2020, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido ante Finlandia. La nueva situación generó preocupación e incertidumbre en los hinchas.

De acuerdo con los reportes más recientes, el futbolista de 34 años permaneció algunos minutos sobre el césped tras el incidente, aunque posteriormente logró ponerse de pie y dirigirse por sus propios medios hacia la ambulancia para continuar con las evaluaciones médicas.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Christian Eriksen has collapsed on the pitch during the Denmark vs. Ukraine game.



Prayers for Eriksen. 🙏



pic.twitter.com/tCG3swAKat — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) June 7, 2026

¿Cuál es su estado actual?

Horas después del incidente, la Federación Danesa de Fútbol emitió un comunicado para informar sobre el estado de Christian Eriksen. La entidad confirmó que el jugador se encontraba consciente y estable tras recibir atención médica.

“Christian está bien y salió del campo por su propio pie. A mi entender, el marcapasos respondió como debía. Estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó el conocimiento muy rápido y enseguida nos pusimos en contacto con él. Ahora se someterá a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y los médicos del hospital. Pero Christian está bien y me pidió que enviara sus saludos a todos los jugadores y les dijera que estaba bien”, señaló Morten Boesen, médico oficial del combinado danés.

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DATOS CLAVES

El futbolista Christian Eriksen cayó preocupantemente sobre el césped durante el partido ante Ucrania.

El encuentro amistoso se detuvo a los 20 minutos de la segunda mitad.

La Federación Danesa confirmó que el jugador se encuentra consciente y en estado estable.