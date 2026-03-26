¿Hay alargue en los partidos de los Repechajes al Mundial 2026? Esto dice el reglamento

El camino hacia la Mundial 2026 vive sus horas más intensas con el inicio de los repechajes. Esta semana se definen los últimos seis cupos mundialistas a través de dos frentes: el Torneo Intercontinental en México y las cuatro rutas de repesca en la UEFA.

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A continuación, te contamos cómo se juegan los partidos del Repechaje tanto en México como en Europa y cómo se definen los boletos directos a la Copa del Mundo. A su vez, te explicamos cómo se definen los clasificados a las instancias finales del Play-off.

¿Cómo se juegan los repechajes para el Mundial 2026?

En el Repechaje Intercontinental, seis selecciones se dividen en dos llaves. Este jueves 26 de marzo, la Selección de Bolivia enfrentará a Surinam, mientras que Nueva Caledonia chocará ante Jamaica a las 10:00 p.m.; ambos ganadores pasarán a las finales del martes 31 contra Irak y República Democrática del Congo, respectivamente.

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Por su parte, la UEFA reparte cuatro cupos mediante un formato de “Final Four”. En la Ruta A, el plato fuerte es el Italia vs. Irlanda del Norte, que se jugará a las 2:45 p.m., simultáneamente al duelo entre Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

La Ruta B europea presenta un enfrentamiento de pronóstico reservado entre Ucrania vs. Suecia, que se disputará en sede neutral (España) a las 2:45 p.m. A la misma hora, la Polonia de Robert Lewandowski buscará su pase a la final de ruta frente a Albania.

Bolivia deberá enfrentar a Surinam. (Foto: X).

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En la Ruta C, la actividad comienza más temprano: Turquía vs. Rumanía abrirán la jornada a las 12:00 p.m. Más tarde, a las 2:45 p.m., la selección de Eslovaquia recibirá a Kosovo para definir al segundo finalista de esta zona.

Finalmente, la Ruta D definirá al último invitado europeo. Los encuentros están programados para las 2:45 p.m. son Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda, cerrando así la intensa cartelera de 12 selecciones europeas en busca de la gloria.

Así se definen los repechajes para el Mundial 2026

Todos estos partidos se definen en partido único. En caso de empate en los 90 minutos, se jugará alargue, es decir, dos tiempos de 15 minutos y, de ser necesario, la clásica tanda de penales. Los ganadores de este jueves avanzarán a las finales definitivas del martes 31 de marzo, donde se entregarán los boletos oficiales.

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La jornada será maratónica, comenzando al mediodía con el fútbol europeo y cerrando casi al final de la jornada con el duelo de Concacaf. El sueño de 48 selecciones en el Mundial 2026 está a solo dos pasos de distancia para estos 22 equipos.

🔜 ¡Solo 6⃣ países obtendrán un lugar en la #CopaMundialFIFA! 🎟️ pic.twitter.com/T2a7MoBvbq — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 26, 2026

Datos claves

Bolivia vs Surinam se enfrentan este jueves 26 de marzo en el Repechaje Intercontinental.

se enfrentan este jueves 26 de marzo en el Repechaje Intercontinental. Robert Lewandowski lidera a Polonia contra Albania este jueves en la Ruta B europea.

lidera a Polonia contra Albania este jueves en la Ruta B europea. Seis cupos definitivos se otorgarán en las finales del próximo martes 31 de marzo.