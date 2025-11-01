EN VIVO Y GRATIS Real Madrid vs. Valencia por La Liga Vía ‘Dsports’ y ‘DGO’: minuto a minuto

Real Madrid y Valencia se enfrentan el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 11 de La Liga. A continuación, seguirás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Real Madrid y Valencia juegan el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 11 de La Liga 2025-26. En uno de los partidos más esperados de la jornada, los merengues son quienes tienen la necesidad de conseguir una nueva victoria para seguir en lo más alto del torneo, mientras que la visita buscará ser la sorpresa y así salir de los últimos lugares.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Real Madrid venció 2-1 a FC Barcelona, derrotó 0-1 a Getafe, venció 3-1 a Villarreal, cayó 5-2 frente a Atlético de Madrid y goleó 1-4 a Levante en condición de visita. Por otro lado, Valencia viene de perder 0-2 ante Villarreal, igualar 0-0 frente a Alavés, caer 0-2 contra Girona, perder 1-2 ante Real Oviedo y empatar 2-2 frente a Espanyol.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia por la fecha 11 de La Liga 2025-26?