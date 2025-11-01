Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

EN VIVO Y GRATIS Real Madrid vs. Valencia por La Liga Vía ‘Dsports’ y ‘DGO’: minuto a minuto

Real Madrid y Valencia se enfrentan el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu y a continuación disfrutarás del minuto a minuto.

¡Así luce el Estadio Santiago Bernabéu!

A minutos del inicio del partido entre Real Madrid vs. Valencia, veamos cómo luce el recinto deportivo de la capital española.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Los convocados de Real Madrid!

Xabi Alonso tendrá a disposición a los siguientes jugadores para el día de hoy frente a Valencia.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Real Madrid vs. Valencia!

Real Madrid y Valencia se enfrentan el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 11 de La Liga. A continuación, seguirás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Real Madrid vs. Valencia por La Liga.
© Composición BOLAVIP.Real Madrid vs. Valencia por La Liga.

Real Madrid y Valencia juegan el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 11 de La Liga 2025-26. En uno de los partidos más esperados de la jornada, los merengues son quienes tienen la necesidad de conseguir una nueva victoria para seguir en lo más alto del torneo, mientras que la visita buscará ser la sorpresa y así salir de los últimos lugares.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Real Madrid venció 2-1 a FC Barcelona, derrotó 0-1 a Getafe, venció 3-1 a Villarreal, cayó 5-2 frente a Atlético de Madrid y goleó 1-4 a Levante en condición de visita. Por otro lado, Valencia viene de perder 0-2 ante Villarreal, igualar 0-0 frente a Alavés, caer 0-2 contra Girona, perder 1-2 ante Real Oviedo y empatar 2-2 frente a Espanyol.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia por la fecha 11 de La Liga 2025-26?

  • 21:00 | España
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Barcelona hizo lo justo y necesario para vencer al Valencia
Futbol Internacional

Barcelona hizo lo justo y necesario para vencer al Valencia

Tras expulsión de compañero, Burlamaqui tiene más opciones de ser titular con el Valencia
Futbol Internacional

Tras expulsión de compañero, Burlamaqui tiene más opciones de ser titular con el Valencia

¿Por qué la Selección de Perú no juega el Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Por qué la Selección de Perú no juega el Mundial 2026?

Al Nassr vs. Al Feiha EN VIVO y GRATIS con CR7 por la Saudi Pro League
Futbol Internacional

Al Nassr vs. Al Feiha EN VIVO y GRATIS con CR7 por la Saudi Pro League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo