Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

VER GRATIS Barcelona 0-0 Osasuna EN VIVO vía Directv: Gol anulado a Ferran por off side de Yamal

Barcelona se mide ante Osasuna HOY EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports desde el Camp Nou y por la fecha 16 de LaLiga.

25' ¡ANULADO AL BARCELONA!

Yamal estaba en posición cuando empezó la jugada y el gol de Ferran no es válido.

Publicidad

23' ¡GOOOOOOL DEL BARCELONA!

Ferran Torres anotó de cabeza el 1-0 del Barcelona ante Osasuna. Buena forma de cortar el empate tras un pase genial.

17' ¡OSASUNA IMPLACABLE!

Osasuna colocó a todos sus jugadores detrás de la línea del balón y el Barcelona no puede ingresar al arco rival.

7' ¡BARCELONA EMPIEZA A JUGAR CON YAMAL!

Barcelona quiere crear juego con Yamal sobre la banda derecha, mientras que Osasuna resiste como puede.

2' ¡PRIMEROS INSTANTES!

Barcelona empezó rápido y fuerte, pero Osasuna paró con falta y se detuvo el juego.

Publicidad

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya rueda la pelota y comienzan las acciones.

¡YA SALEN LOS JUGADORES!

Los protagonistas ingresan al campo de juego y en instantes empezamos.

¡LAS ESTADÍSTICAS!

Mostramos las estadísticas que tiene el partido entre Barcelona vs. Osasuna por la fecha 16 de LaLiga.

OSASUNA CALENTANDO

Sigue la entrada en calor de los protagonistas del partido. En imágenes los de Osasuna.

¡LAS RACHAS DE LOS PROTAGONISTAS!

Barcelona llega de cuatro victorias seguidas, mientras que Osasuna solo tiene dos.

Tweet placeholder
Publicidad

¡LLEGARON LOS PLANTELES!

Ya están ambos equipos en el Camp Nou. Barcelona con el desafío de sumar tres puntos y Osasuna con el reto de sumar de visita.

Imagen

¡EL ONCE DEL LOCAL!

Así será la formación oficial de Osasuna en su duelo ante Barcelona.

Imagen

¡LA TABLA DE LALIGA!

Así van las primeras posiciones de LaLiga, con el Barcelona con la gran opción de estirar su ventaja.

¡EL ONCE CONFIRMADO DEL BARCELONA!

Alineación titular del Barcelona para enfrentar a Osasuna por la fecha 16 de LaLiga.

Imagen

¡EL CAMERINO ESTÁ LISTO!

Todo listo en el vestuario local, que buscará ganar para estirar más su ventaja sobre Real Madrid.

Tweet placeholder
Publicidad

¡PROBABLE ONCE VISITANTE!

Osasuna ya está en el Camp Nou y este sería su probable once titular: Sergio Herrera, Iñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Jon Moncayola, Lucas Torró, Víctor Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García y Ante Budimir.

Tweet placeholder

¡CALIENTA EL AMBIENTE!

El estadio ya tiene clima de partido y este sería el probable once del Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

Tweet placeholder

¡MUY BUENOS DÍAS!

Muy buenos días a todos los amigos de Bolavip Perú. En instantes empezamos con los detalles del partido entre Barcelona vs. Osasuna por la fecha 16 de LaLiga.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Mira el partido entre Barcelona vs. Osasuna por Directv.
© Producción Bolavip.Mira el partido entre Barcelona vs. Osasuna por Directv.

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports juegan HOY por la fecha 16 de LaLiga. El partido se transmitirá en internet por la señal de DGO y también se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Barcelona debe ganar a Osasuna en el Camp Nou este sábado 13 de diciembre desde las 12:30 PM y por la fecha 16 de LaLiga. El partido determinará si el cuadro del técnico Hansi Flick puede seguir estirando su ventaja sobre el Real Madrid.

Ante los intereses de Sporting Cristal y Alianza Lima: se reveló cuál es el motivo que frena el regreso de Luis Advíncula a Liga 1

ver también

Ante los intereses de Sporting Cristal y Alianza Lima: se reveló cuál es el motivo que frena el regreso de Luis Advíncula a Liga 1

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Con doblete de Mbappé, Real Madrid goleó al Athletic Club en San Mamés y sigue a uno del Barça
Fútbol europeo

Con doblete de Mbappé, Real Madrid goleó al Athletic Club en San Mamés y sigue a uno del Barça

FC Barcelona venció al Atlético de Madrid y se consolida como líder de LaLiga
Fútbol europeo

FC Barcelona venció al Atlético de Madrid y se consolida como líder de LaLiga

Barcelona venció con susto al Alavés gracias a los goles de Yamal y Olmo
Fútbol europeo

Barcelona venció con susto al Alavés gracias a los goles de Yamal y Olmo

Independiente del Valle tomó tajante decisión y definió el futuro de Javier Rabanal
Universitario

Independiente del Valle tomó tajante decisión y definió el futuro de Javier Rabanal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo