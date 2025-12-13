VER GRATIS Barcelona 0-0 Osasuna EN VIVO vía Directv: Gol anulado a Ferran por off side de Yamal

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports juegan HOY por la fecha 16 de LaLiga. El partido se transmitirá en internet por la señal de DGO y también se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.
Barcelona debe ganar a Osasuna en el Camp Nou este sábado 13 de diciembre desde las 12:30 PM y por la fecha 16 de LaLiga. El partido determinará si el cuadro del técnico Hansi Flick puede seguir estirando su ventaja sobre el Real Madrid.
