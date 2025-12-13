VER GRATIS Barcelona 0-0 Osasuna EN VIVO vía Directv: Gol anulado a Ferran por off side de Yamal

Muy buenos días a todos los amigos de Bolavip Perú. En instantes empezamos con los detalles del partido entre Barcelona vs. Osasuna por la fecha 16 de LaLiga.

El estadio ya tiene clima de partido y este sería el probable once del Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

Osasuna ya está en el Camp Nou y este sería su probable once titular: Sergio Herrera, Iñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Jon Moncayola, Lucas Torró, Víctor Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García y Ante Budimir.

Todo listo en el vestuario local, que buscará ganar para estirar más su ventaja sobre Real Madrid.

Alineación titular del Barcelona para enfrentar a Osasuna por la fecha 16 de LaLiga.

Así van las primeras posiciones de LaLiga, con el Barcelona con la gran opción de estirar su ventaja.

Así será la formación oficial de Osasuna en su duelo ante Barcelona.

Ya están ambos equipos en el Camp Nou. Barcelona con el desafío de sumar tres puntos y Osasuna con el reto de sumar de visita.

Sigue la entrada en calor de los protagonistas del partido. En imágenes los de Osasuna.

Mostramos las estadísticas que tiene el partido entre Barcelona vs. Osasuna por la fecha 16 de LaLiga.

Los protagonistas ingresan al campo de juego y en instantes empezamos.

Barcelona empezó rápido y fuerte, pero Osasuna paró con falta y se detuvo el juego.

Barcelona quiere crear juego con Yamal sobre la banda derecha, mientras que Osasuna resiste como puede.

Osasuna colocó a todos sus jugadores detrás de la línea del balón y el Barcelona no puede ingresar al arco rival.

Ferran Torres anotó de cabeza el 1-0 del Barcelona ante Osasuna. Buena forma de cortar el empate tras un pase genial.

Yamal estaba en posición cuando empezó la jugada y el gol de Ferran no es válido.

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports juegan HOY por la fecha 16 de LaLiga. El partido se transmitirá en internet por la señal de DGO y también se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Barcelona debe ganar a Osasuna en el Camp Nou este sábado 13 de diciembre desde las 12:30 PM y por la fecha 16 de LaLiga. El partido determinará si el cuadro del técnico Hansi Flick puede seguir estirando su ventaja sobre el Real Madrid.