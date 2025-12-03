Con doblete y asistencia de Kylian Mbappé, Real Madrid goleó 3-0 al Athletic Club en San Mamés: goles y resumen

Ya juegan Athletic Club y Real Madrid en el partido adelantado de la fecha 19 de LaLiga 2025-26.

Kylian Mbappé lo hizo ver muy mal a Dani Vivian y en el mano a mano, salvó Unai Simón. En la misma acción, el propio francés remató desde fuera del área y volvió a salvar el arquero del Athletic Club.

Enorme remate de Kylian Mbappé para marcar un golazo. Nada que hacer para Unai Simón. Gana Real Madrid 1-0.

Gran jugada de Kylian Mbappé para bajar primero el balón e irse de cara al área. Casi no tuvo oposición para llegar hasta zona prometida y sacar un remate perfecto para el 1-0.

13:11hs VIDEO: así fue el golazo de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid

Vinícius Júnior, de derecha al medio, quedó mano a mano con Unai Simón. Intentó un pase al medio, pero salvó la defensa del Athletic.

La superioridad del Real Madrid en el partido es muy evidente. Vinícius y Mbappé hacen lo quieren en ataque. Al Athletic Club le cuesta tener el balón.

Thibaut Courtois le sacó el gol a Álex Berenguer, quien quedó solo tras un gran taco de Nico Williams. La atajada del belga con el hombro es espectacular y evitó el empate.

Respuesta del Real Madrid con una jugada de gol de Vinícius Júnior. Ante la salida de Unai Simón, con poco ángulo, remató a gol y el balón dio en el palo y se fue afuera.

Unai Simón le vuelve a evitar el gol a Vinícius Júnior en un mano a mano. Real Madrid hace méritos para aumentar la ventaja.

Gran jugada del Real Madrid. Centro de Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé asiste de cabeza a Eduardo Camavinga para que defina a gol. ¡Golazo!

Real Madrid se va al descanso 2-0 arriba ante Athletic Club por los goles de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga.

Gran combinación de pases en la previa al centro de Trent Alexander-Arnold. Kylian Mbappé entiende en la jugada que no debe definir porque ve solo a Eduardo Camavinga.

13:50hs VIDEO: así fue el gol de Eduardo Camavinga para el 2-0 del Real Madrid

Del local hubo algunos chispazos en el poco tiempo de juego que tuvo el balón. Cuando tuvo sus situaciones, apareció la figura de Thibaut Courtois.

Real Madrid ha hecho el desgaste en el primer tiempo. Mucha superioridad ante un mediocampo perdido del Athletic Club. Mucho de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior y bueno lo de Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Pudo aumentar la ventaja, de forma merecida, antes del final del primer tiempo.

Se juega el complemento del triunfo parcial del Real Madrid como visitante por 2-0 ante Athletic Club.

Íñigo Ruíz de Galarreta e Íñigo Lekue no salen a jugar el segundo tiempo. En sus lugares, entraron Unai Gómez y Jesús Areso.

Buen remate de media distancia de Mikel Jauregizar y otra vez apareció Thibaut Courtois, a una mano, para sacar el balón al córner.

Trent Alexander-Arnold quedó sentido en el piso. Se viene cambio en el Real Madrid por la lesión del inglés.

Trent Alexander-Arnold no puede seguir en el partido debido a una lesión muscular. Ingresa Raúl Asencio en su lugar.

Kylian Mbappé completa el doblete personal. Gran remate desde afuera al primer palo de Unai Simón para el 3-0.

El remate de Kylian Mbappé es, sencillamente, perfecto. La clavó contra el primer palo. ¿Pudo haber hecho algo más Unai Simón? Puede ser, pero el francés lo volvió a batir.

14:21hs VIDEO: así fue el golazo de Kylian Mbappé para el doblete y el 3-0 del Real Madrid

En tanto, en el visitante, se fue sentido Eduardo Camavinga para el ingreso de Arda Güler.

En el local, se fueron Álex Berenguer y Mikel Jauregizar para los ingresos de Nico Serrano y Mikel Vesga.

Hubo insultos para Vinícius en San Mamés y su respuesta fue un gesto de tres dedos por el resultado.

En tanto, en Real Madrid hubo tres variantes: Éder Militao, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé salieron para que entren Rodrygo, Brahim Díaz y Gonzalo.

Buen remate de Fede Valverde y mejor la respuesta de Unai Simón para evitar el cuarto gol del Real Madrid.

Con el partido 3-0 en favor del Real Madrid, hinchas del Athletic Club empiezan a abandonar el Estadio San Mamés.

Ganó Real Madrid por 3-0 en San Mamés al Athletic Club. Doblete de goles de Kylian Mbappé y asistencia para su compatriota Eduardo Camavinga. Buen partido del conjunto 'merengue', que sigue a un punto del líder FC Barcelona.

Mikel Vesga tuvo la última chance de gol del Athletic Club, pero su remate se fue cruzado y afuera.

Real Madrid visita San Mamés con el objetivo de no perder puntos en la lucha por el primer lugar de LaLiga 2025-26. Juega ante Athletic Club este miércoles 3 de diciembre por el partido adelantado correspondiente a la fecha 19. El partido se puede ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+ Premium.

Tras el triunfo del Barcelona el pasado martes ante Atlético de Madrid, Real Madrid quedó a cuatro unidades (33 contra 37). Por lo cual, está obligado a ganar para seguir de cerca a su clásico rival en la lucha por el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26.

Para Athletic Club este duelo es una buena oportunidad para acercarse a puestos de clasificación a copas internacionales. De todas maneras, está cumpliendo una buena campaña en el octavo lugar con 20 puntos.

Alineaciones para Athletic Club vs. Real Madrid

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Iñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego Mora; Álex Berenguer, Mikel Jauregizar, Nico Williams; y Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.