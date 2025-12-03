Con doblete y asistencia de Kylian Mbappé, Real Madrid goleó 3-0 al Athletic Club en San Mamés: goles y resumen

Real Madrid visita San Mamés con el objetivo de no perder puntos en la lucha por el primer lugar de LaLiga 2025-26. Juega ante Athletic Club este miércoles 3 de diciembre por el partido adelantado correspondiente a la fecha 19. El partido se puede ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+ Premium.
Tras el triunfo del Barcelona el pasado martes ante Atlético de Madrid, Real Madrid quedó a cuatro unidades (33 contra 37). Por lo cual, está obligado a ganar para seguir de cerca a su clásico rival en la lucha por el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26.
Para Athletic Club este duelo es una buena oportunidad para acercarse a puestos de clasificación a copas internacionales. De todas maneras, está cumpliendo una buena campaña en el octavo lugar con 20 puntos.
Alineaciones para Athletic Club vs. Real Madrid
ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Iñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego Mora; Álex Berenguer, Mikel Jauregizar, Nico Williams; y Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.