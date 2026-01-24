Villarreal 0-0 Real Madrid EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Este sábado 24 de enero , el Villarreal recibirá al Real Madrid en su estadio, con la misión de conseguir una victoria que les permita seguir ascendiendo en la tabla de posiciones.

El partido entre Real Madrid y Villarreal comenzará a las 15:00 horas de Perú . A continuación, te presentamos los horarios del encuentro en distintos países :

El duelo de LaLiga entre Real Madrid y Villarreal se transmitirá en vivo a través de las pantallas de la cadena internacional ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir el partido a través de la app de Disney Plus , disponible en teléfonos móviles, computadoras y Smart TV .

Ambos equipos ya están en el campo de juego esperando a que inicie el partido.

En la primera acción del encuentro, Juan Foyth vio la tarjeta amarilla tras derribar a Jude Bellingham en una jugada considerada peligrosa.

Mikautadze cayó dentro del área tras un contacto de Huijsen , pero el árbitro decidió no sancionar la falta.

La ‘Casa Blanca’ se proyecta al ataque y comienza a generar peligro en el área rival.

Gran acción colectiva que culmina en un centro para que Buchanan conecte el balón, el cual termina siendo despejado por la defensa.

El encuentro entre Real Madrid y Villarreal se disputará este sábado 24 de enero en el estadio de La Cerámica, España. Ambos equipos buscarán los tres puntos para mantenerse cerca del líder Barcelona, prometiendo 90 minutos de intensa acción en el campo del ‘Submarino Amarillo’.

Los ‘merengues’, actualmente segundos en la tabla, se medirán con el Villarreal, que ocupa la tercera posición. Aunque los separan siete puntos, el equipo dirigido por Marcelino García ha demostrado un rendimiento sólido como local, manteniendo un buen promedio de victorias en esta edición del torneo.

Cabe señalar que, el Villarreal llega tras una dura caída frente al Ajax por la Champions League, mientras que el Madrid viene motivado luego de su contundente victoria por 6-1 ante el Mónaco.