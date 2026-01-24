Villarreal 0-0 Real Madrid EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

El encuentro entre Real Madrid y Villarreal se disputará este sábado 24 de enero en el estadio de La Cerámica, España. Ambos equipos buscarán los tres puntos para mantenerse cerca del líder Barcelona, prometiendo 90 minutos de intensa acción en el campo del ‘Submarino Amarillo’.
Los ‘merengues’, actualmente segundos en la tabla, se medirán con el Villarreal, que ocupa la tercera posición. Aunque los separan siete puntos, el equipo dirigido por Marcelino García ha demostrado un rendimiento sólido como local, manteniendo un buen promedio de victorias en esta edición del torneo.
Cabe señalar que, el Villarreal llega tras una dura caída frente al Ajax por la Champions League, mientras que el Madrid viene motivado luego de su contundente victoria por 6-1 ante el Mónaco.