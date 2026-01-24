Es tendencia:
La Liga

Villarreal 0-0 Real Madrid EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Ambos equipos se verán las caras por la fecha 21 del certamen español. Conoce todos los detalles del vibrante duelo.

12' Gran llegada del Villarreal

Gran acción colectiva que culmina en un centro para que Buchanan conecte el balón, el cual termina siendo despejado por la defensa.

10' Real Madrid adelanta líneas y busca el arco rival

La ‘Casa Blanca’ se proyecta al ataque y comienza a generar peligro en el área rival.

5' Reclaman penal para el Villarreal

Mikautadze cayó dentro del área tras un contacto de Huijsen, pero el árbitro decidió no sancionar la falta.

2' Tarjeta amarilla para Foyth

En la primera acción del encuentro, Juan Foyth vio la tarjeta amarilla tras derribar a Jude Bellingham en una jugada considerada peligrosa.

¡Inició el partido!

Ya se juega el vibrante partido en La Cerámica.

¡Todo listo para que inicie el partido!

Ambos equipos ya están en el campo de juego esperando a que inicie el partido.

El gran recibimiento de los hinchas al Villarreal

Real Madrid ya está en el estadio

¡Alineación confirmada de Villarreal!

Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Gerard y Mikautadze.

Villareal vs Real Madrid

¡Alineación confirmada del Real Madrid!

Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Federico Valverde; Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Real Madrid vs Villareal
Así luce el estadio de la Cerámica

Historial de enfrentamientos

  • Real Madrid 3-1 Villarreal
  • Villarreal 1-2 Real Madrid
  • Real Madrid 2-0 Villarreal
  • Villarreal 4 -4 Real Madrid
  • Real Madrid 4-1 Villarreal

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
  • Villarreal: Luiz Junior; Foyth, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Parejo, Gueye, Buchanan, Moleiro; Gerard y Mikautadze.

¿Dónde ver Villarreal vs. Real Madrid EN VIVO?

El duelo de LaLiga entre Real Madrid y Villarreal se transmitirá en vivo a través de las pantallas de la cadena internacional ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir el partido a través de la app de Disney Plus, disponible en teléfonos móviles, computadoras y Smart TV.

¿A qué hora juega Villarreal vs. Real Madrid?

El partido entre Real Madrid y Villarreal comenzará a las 15:00 horas de Perú. A continuación, te presentamos los horarios del encuentro en distintos países:

  • México: 14:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas
  • España: 21:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Villarreal y Real Madrid!

Este sábado 24 de enero, el Villarreal recibirá al Real Madrid en su estadio, con la misión de conseguir una victoria que les permita seguir ascendiendo en la tabla de posiciones.

Por Nicole Cueva

Real Madrid vs. Villarreal
© Composición Bolavip PerúReal Madrid vs. Villarreal

El encuentro entre Real Madrid y Villarreal se disputará este sábado 24 de enero en el estadio de La Cerámica, España. Ambos equipos buscarán los tres puntos para mantenerse cerca del líder Barcelona, prometiendo 90 minutos de intensa acción en el campo del ‘Submarino Amarillo’.

Los ‘merengues’, actualmente segundos en la tabla, se medirán con el Villarreal, que ocupa la tercera posición. Aunque los separan siete puntos, el equipo dirigido por Marcelino García ha demostrado un rendimiento sólido como local, manteniendo un buen promedio de victorias en esta edición del torneo.

Cabe señalar que, el Villarreal llega tras una dura caída frente al Ajax por la Champions League, mientras que el Madrid viene motivado luego de su contundente victoria por 6-1 ante el Mónaco.

Nicole Cueva
