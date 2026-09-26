Peter Arévalo analizó la goleada sufrida por Perú ante Estados Unidos y evidenció su parecer sobre la continua apuesta por los jóvenes en este nuevo proceso. Es así que dejó un recado para Mano Menezes.

Luego de la derrota de Perú ante Estados Unidos en Orlando, existen diversos análisis futbolísticos sobre la idea de juego del equipo y hasta del planteamiento del comando técnico. Las siguientes horas serán durísimas respecto a la evaluación del grupo en general, aunque en esta oportunidad fue Peter Arévalo quien mostró una especie de consejo hacia las decisiones de Mano Menezes.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

El reconocido comunicador deportivo, también apodado ‘Mr. Peet‘, no buscó culpables en específico ni mucho menos quiso pedir la cabeza del entrenador, pero sí muy enfático en hablar de la continua apuesta de los jóvenes. Con el famoso recambio generacional del que tanto se habla durante el último tiempo, la idea finalmente terminó en no apurar a quienes todavía no están a la altura.

“No quiero hacer más leña del árbol caído, pero hoy queda demostrado que todavía no están aquellos que piden y piden que los partidos se afronten con jóvenes. Ya están pidiendo a los chicos que acaban de obtener el bronce en los Juegos Suramericanos para la selección adulta. Entonces, a veces caemos en el exceso y no nos damos cuenta las diferencias entre un equipo y otro“; expresó Peter Arévalo durante la más reciente edición del programa ‘A Presión‘.

Publicidad

Asimismo, el periodista fue muy enfático en la postura de reconocer que efectivamente Perú no tiene un recambio tan importante que digamos a diferencia de Estados Unidos y hoy se vio reflejado en los cambios que realizó Mano Menezes durante el segundo tiempo del encuentro. Es ahí en donde se habla también de la apuesta inadecuada de jugadores sin experiencia debida.

📣#LOULTIMO | ¡INSOLITO! 😲

MR PEET DICE QUE MANO MENEZES NO DEBE USAR JOVENES EN SELECCIÓN PERUANA 😡👇🏻



"Están pidiendo a jóvenes que obtuvieron el bronce en la sub20. Todavía no están a la altura", dice.



Perú fue HUMILLADO por USA con una selección sub 20.



¿QUE OPINAS? 🤔 https://t.co/XmjPmjKp9T pic.twitter.com/OiYiz2dUIY — Joe (@yacasiperu) September 26, 2026

Los jugadores de Perú que hoy debutaron ante Estados Unidos

Teniendo la cuenta la premisa expuesta por Peter Arévalo respecto a la postura de apostar por los jóvenes en esta nueva Selección Peruana liderada por Mano Menezes, no podemos perder de vista que el día de hoy se dieron dos debuts de los nuestros. Hablamos de Piero Magallanes y de Bassco Soyer, quien justamente ingresó por el volante durante el segundo tiempo del encuentro.

Publicidad

Dejando buenas sensaciones en lo que mostraron, dentro de las expectativas y del resultado negativo ante Estados Unidos, dicha situación es una muestra de que son jugadores que pueden sumar. Uno es titular y figura en Sport Huancayo, el otro milita en Portugal y viene agarrando continuidad. Veremos qué decisiones se toman en el comando técnico de cara a los próximos amistosos por fecha FIFA.

Fechas, rivales y sedes de los próximos amistosos de la Selección Peruana

Fecha Rival Sede / Ciudad Martes 29 de Septiembre México New Jersey, Estados Unidos Sábado 3 de Octubre Canadá Montreal, Canadá Martes 6 de Octubre Colombia Miami, Estados Unidos

DATOS CLAVES

Peter Arévalo analizó en ‘ A Presión ‘ los cambios de Mano Menezes ante Estados Unidos .

analizó en ‘ ‘ los cambios de ante . Piero Magallanes y Bassco Soyer debutaron con la Selección Peruana en Orlando .

debutaron con la en . Bassco Soyer, jugador que milita en Portugal, ingresó por Piero Magallanes en el segundo tiempo.