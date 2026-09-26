¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana tras la derrota ante Estados Unidos?

Perú no pudo ante Estados Unidos en el primer partido de los cuatro que disputará en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. ¿Qué se le viene ahora?

La Selección Peruana decepcionó en su primer partido amistoso en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. Fue goleado por Estados Unidos con un contundente 4-1 en Orlando. Ahora, se le viene otro duro encuentro de preparación en New Jersey.

Publicidad

Perú tuvo un correcto primer tiempo, pero en el complemento fue de mayor a menor y terminó por recibir una goleada, que marca la diferencia de jerarquías con Estados Unidos, pese a que esta selección terminó jugando con varios debutantes.

El próximo partido de Perú en esta fecha FIFA

Tras este partido ante Estados Unidos, la Selección Peruana jugará ante su par de México en su segunda presentación en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. El duelo se jugará el próximo martes 29 de septiembre a las 20:00 horas (de Perú) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey, casa de los New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS).

Publicidad

‘La Bicolor’ vuelve a jugar con ‘El Tricolor’ tras cuatro años. La última presentación entre ambos fue en un amistoso internacional disputado el 25 de septiembre de 2022 donde los mexicanos triunfaron por 1-0 con gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano en Pasadena. La última victoria del seleccionado ‘blanquirrojo’ ante este rival fue en la Copa América 2011 donde ganó 1-0 con gol de Paolo Guerrero.

En el historial entre ambas selecciones, México tiene 12 victorias contra 9 de Perú y hubo 8 empates. Por lo cual, este será el partido número 30 en toda su historia.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. México?

El partido entre Perú y México se jugará este martes 29 de septiembre desde las 20:00 horas (de Perú). Se podrá ver EN VIVO por Bicolor+ (360 TV de Bitel), América TV y América TV GO.

Publicidad

Resultados y próximos partidos de Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre

Estados Unidos 4-1 Perú | 26 de septiembre | Inter&Co Stadium

México vs. Perú | 29 de septiembre a las 20:00 horas | Sports Illustrated Stadium

Canadá vs. Perú | 3 de octubre a las 13:00 horas | Estadio Saputo, Montreal

Perú vs. Colombia | 6 de octubre a las 18:45 horas | Nu Stadium, Miami

DATOS CLAVE