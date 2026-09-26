¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana tras la derrota ante Estados Unidos?

La Selección Peruana decepcionó en su primer partido amistoso en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. Fue goleado por Estados Unidos con un contundente 4-1 en Orlando. Ahora, se le viene otro duro encuentro de preparación en New Jersey.
Perú tuvo un correcto primer tiempo, pero en el complemento fue de mayor a menor y terminó por recibir una goleada, que marca la diferencia de jerarquías con Estados Unidos, pese a que esta selección terminó jugando con varios debutantes.
El próximo partido de Perú en esta fecha FIFA
Tras este partido ante Estados Unidos, la Selección Peruana jugará ante su par de México en su segunda presentación en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. El duelo se jugará el próximo martes 29 de septiembre a las 20:00 horas (de Perú) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey, casa de los New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS).
‘La Bicolor’ vuelve a jugar con ‘El Tricolor’ tras cuatro años. La última presentación entre ambos fue en un amistoso internacional disputado el 25 de septiembre de 2022 donde los mexicanos triunfaron por 1-0 con gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano en Pasadena. La última victoria del seleccionado ‘blanquirrojo’ ante este rival fue en la Copa América 2011 donde ganó 1-0 con gol de Paolo Guerrero.
En el historial entre ambas selecciones, México tiene 12 victorias contra 9 de Perú y hubo 8 empates. Por lo cual, este será el partido número 30 en toda su historia.
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¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. México?
El partido entre Perú y México se jugará este martes 29 de septiembre desde las 20:00 horas (de Perú). Se podrá ver EN VIVO por Bicolor+ (360 TV de Bitel), América TV y América TV GO.
Resultados y próximos partidos de Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre
- Estados Unidos 4-1 Perú | 26 de septiembre | Inter&Co Stadium
- México vs. Perú | 29 de septiembre a las 20:00 horas | Sports Illustrated Stadium
- Canadá vs. Perú | 3 de octubre a las 13:00 horas | Estadio Saputo, Montreal
- Perú vs. Colombia | 6 de octubre a las 18:45 horas | Nu Stadium, Miami
DATOS CLAVE
- La Selección Peruana cayó 4-1 ante Estados Unidos en su primer amistoso en Orlando.
- Perú vs. México se jugará el martes 29 de septiembre a las 20:00 horas.
- América TV y Bicolor+ transmitirán EN VIVO el próximo partido de ‘La Bicolor’.