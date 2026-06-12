Noticia de alerta mundial luego que Barcelona presente una demanda contra Florentino Pérez, poniendo más tensión entre los clubes españoles.

En una noticia de último minuto, Barcelona informó que presentó una solicitud obligatoria de conciliación previa a la presentación de una denuncia por un delito de calumnia del artículo 205 del Código Penal contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

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El delito sucedió, según Barcelona, durante las declaraciones que brindó Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la conferencia de prensa que realizó el pasado 12 de mayo y también en una entrevista con un medio de comunicación el 13 de mayo.

En el comunicado, Barcelona también explicó que el primer paso es presentar la solicitud obligatoria de conciliación antes de continuar con la presentación de la denuncia por el delito de calumnia, por ello solicitan a Florentino Pérez que ese retracte de ciertas declaraciones realizadas con conocimiento de su falsedad y que son calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club.

También se conoce el siguiente movimiento que hará el Barcelona en caso Florentino Pérez no se retracte de las calumnias que realizó en los eventos mencionados y lo que sigue sería presentar la correspondiente denuncia penal.

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La relación entre Joan Laporta y Florentino Pérez se rompió. (Foto: Producción Bolavip)

Tensión entre Barcelona vs. Real Madrid en pleno Mundial 2026

Todo esto sucede durante el Mundial 2026 y tras un día de jugarse los partidos de la fase de grupos. Ahora la atención del planeta se ha desviado por esta nueva lucha legal entre Barcelona vs. Real Madrid, los clubes más importantes del fútbol y que enfrenta a sus presidentes Joan Laporta y Florentino Pérez.

Además hay que mencionar que los jugadores tanto de Barcelona como del Real Madrid están disputando la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México. De hecho, según algunas fuentes, los presidentes de ambos clubes irían a ver ciertos partidos, pero hasta ahora no se han hecho presentes.

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Joan Laporta y Florentino Pérez, presidentes del Barcelona y Real Madrid respectivamente. (Foto: Producción Bolavip)

¿Por qué delito denunció Barcelona a Florentino Pérez?

Barcelona denunció a Florentino Pérez por presuntas calumnias que dañan la imagen del club.

Las frases de Florentino Pérez por las que Barcelona lo denuncia por calumnia

Florentino Pérez dijo en la conferencia del 12 de mayo que Barcelona ha comprado a los árbitros por décadas y además aseguró que robó siete ligas. Las frases textuales por las que Barcelona denuncia a Florentino Pérez por calumnia son:

“No es lógico que el Barça haya pagado 8 millones al vicepresidente de los árbitros durante 17 años”.

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“Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque 7 Ligas me las han robado”

“Los socios del Madrid están conmigo en mi guerra contra Negreira. No siempre sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años, a ver qué pasa en lo penal y en lo deportivo por la UEFA. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona”

“Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra Liga. Estamos haciendo un dossier importante de 600 páginas que vamos a presentar de inmediato a la UEFA”

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Datos claves

El Barcelona solicitó una conciliación previa a denunciar por calumnia a Florentino Pérez.

Las declaraciones de Florentino Pérez ocurrieron los días 12 y 13 de mayo.

La disputa legal coincide con el desarrollo del Mundial 2026 en Norteamérica.